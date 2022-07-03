香港電影編劇家協會於2018年公布倪匡成為該年編劇會榮譽大獎得主，這位多產作家歷年寫過逾300本小說及逾300部電影劇本，經典作品不計其數，其中1963年起在報章連載、共出版了156本小說的《衛斯理》系列，先後被改編成電影、電視和廣播劇，影響力無遠弗屆，至今魅力猶在。

編劇會會長莊澄日前與倪匡夫婦茶敘，席間倪匡憶述「衛斯理」的名字是來自大坑的「衛斯理村」，而其筆名倪匡的「匡」字，則是在《辭海》「亂點一通」，作品中很多名字也是順手拈來，盡顯其老頑童本色。



香港貿易發展局於2013年第24屆香港書展曾舉行「衛斯理五十周年展」，展出大量珍貴相關展品，讓新一代讀者都認識倪匡鉅著。(貿發局網頁圖片)

《衛斯理》是倪匡最著名作品之一，亦是華人文壇少見的科幻作品，在2013年面世五十周年時，香港書展更特地舉辦「衛斯理五十周年展」，展出大量珍貴相關展品，當時宣傳文稿寫道：「倪匡對科技的迷戀，在筆下融化為一個個精彩絕倫的經典故事。衛斯理系列小說共156本，作品之豐碩，想像之奇幻，無人能及。」

倪匡於2012年在第31屆香港電影金像獎獲頒「終身成就獎」，右為導演徐克。（視覺中國）

+ 16

日前莊澄問及「衛斯理」的名字由來，倪匡笑咪咪地說，是經過大坑見到衛斯理村，覺得「衛斯理」這名字有外國人的味道，適合用作寫洋化的題材，就「順手」拿來使用。原名倪聰的倪匡，自稱向來對起用名字都相當隨意，除了作品角色順口就用，就連自己筆名都會亂來，他曾使用多個筆名創作，其中倪匡的「匡」字，原來是在翻開《辭海》隨點一通就使用了，他更笑說幸好不是點中粗言用字，否則便「大鑊」，逗得眾人哈哈大笑。