以產量多、題材廣及文筆跳脫而揚名的作家兼編劇倪匡，今日（3月15日）獲香港電影編劇家協會頒發編劇會榮譽大獎，以表掦他對電影圈的頁獻。倪匡除了在個人創作上多產外，亦會把其他作家的作品改編成劇本，當中台灣著名武俠小說作家古龍的作品，便是由倪匡一手引入香港，令古龍在港台成為爆紅作家，兩人更是終身摯友。



台灣傳媒報道，倪匡（左）於1967年到台灣與古龍（右）見面，兩人一見如故，更到影樓拍照。（網上圖片）

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編劇會會長莊澄日前與倪匡夫婦茶敘，倪匡表示古龍小說在台灣冒起時，最初的作品都很普通，形容是「傳統寫法」，後來有了個人風格，他看了《流星‧蝴蝶‧劍》十分喜歡，認為應拍成電影，他亦向多名導演推薦，「我首先畀張徹睇，張徹唔鍾意」，他指張徹喜歡拍自己做的故事，多說幾次還被對方搶白，「佢猛搖頭話你唔懂電影唔好亂講；我話我唔懂電影 你又搵我寫劇本？」。

年逾八十的作家兼編劇倪匡，貫徹「老頑童」本色，說話時表情多多，思路清晰，言談風趣。（香港電影編劇家協會短片截圖）

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經再三「推銷」後，導演楚原亦聽聞事件，其後楚原跟邵氏老闆約倪匡吃飯，席間楚原問：「拍古龍啲戲係咪一定賺錢？」倪匡妙答：「我話一定賺錢我自己拍啦！」其後楚原於1976年決定開拍《流星‧蝴蝶‧劍》，電影打破當時台灣票房紀錄，同時在香港取得佳績，楚原其後拍了一系列古龍小說改編的電影，成績不俗。倪匡坦言楚原把古龍的小說改編得最好，「好過我，佢捉到古龍小說啲神髓」，他稱自己較為傾向金庸的小說。

倪匡於2012年在第31屆香港電影金像獎獲頒「終身成就獎」，右為導演徐克。（視覺中國）

倪匡的再三推薦讓古龍名利雙收，古龍作品《絕代雙驕》、《陸小鳳》系列、《小李飛刀》系列及《三少爺的劍》等等作品在港台大受歡迎，不少小說都被改編成電影及電視劇。雖然助好友成名，但倪匡對此亦有遺憾，他於2006年接受傳媒訪問時曾表示自己帶着古龍發達，但可能是害了他，因對方飲酒太多，結果因肝硬化早逝，終年47歲。