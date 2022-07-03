有「老頑童」之稱的著名作家倪匡，歷年來除了寫出《衛斯理》、《原振俠》、《女黑俠木蘭花》、《六指琴魔》等無數經典小說外，亦創作了逾300個電影劇本，不少作品叫好叫座，其中《獨臂刀》、《精武門》、《唐山大兄》至今仍是港產片經典作。香港電影編劇家協會於2018年3月15日晚舉行春茗，公布倪匡成為今年編劇會榮譽大獎得主，以表揚他對電影界的貢獻。另外，編劇會2017年度推薦劇本獎為《相愛相親》（張艾嘉、游曉穎）及《明月幾時有》（何冀平）。

由於倪匡近年習慣早睡早起，為免晚上要舟車勞頓，故不會出席晚宴領獎。日前編劇會會長莊澄相約倪匡及其太太陳果珍茶聚，通知其得獎消息之餘，倪匡亦暢談創作劇本心得，跳脫地說出首個劇本《獨臂刀》的靈感來自金庸小說《神鵰俠侶》的楊過，取其「獨臂」元素再獨立發展出另一個故事。



倪匡自1967年創作首個劇本《獨臂刀》後，歷年被拍成電影的劇本多逾300個，產量驚人。(左圖為香港電影編劇家協會短片截圖，右為電影《獨臂刀》海報)

+ 16

在莊澄與倪匡的對談短片中，年逾八十的倪匡看來精神奕奕，思路清晰，言談用語不失其佻皮本色，其編劇生涯始於1967年創作《獨臂刀》，該部電影是大導演張徹的成名作，亦是香港首部突破百萬票房的電影，男主角王羽因此爆紅，同時開創了新武俠浪潮。

談及如何開始寫劇本，倪匡表示是張徹找上門，他當時表明「我對電影無興趣，劇本又唔識寫」，但張徹游說他把劇本當小說去寫，還跟他談論故事方向，倪匡皺眉說：「我一聽到討論故事，我頭已經大，我最憎同人討論故事，因為我寫開小說，一定靠自己故事；逢係有人話我有個故事畀你寫，我話你自己寫啦，拜託你！」其後張徹表明以金庸小說《神雕俠侶》的斷臂楊過作點子，從中發展另一個跟楊過沒關係的故事，只是關於斷了臂少年的武俠片，倪匡認為可行，便着手開始寫劇本。

倪匡於2012年在第31屆香港電影金像獎獲頒「終身成就獎」，右為導演徐克。（視覺中國）

+ 4

曾任小說雜誌《武俠世界》社長的作家沈西城，在著作《香港三大才子：金庸、倪匤、蔡瀾》提到，倪匡與張徹能合作愉快，是因倪匡有「出門不驗貨」的原則，即貨出不認，更不會作出修改。而倪匡在茶敘期間亦對莊澄說，他寫劇本只寫一稿，不會修改，當他把《獨臂刀》劇本交給張徹時，對方哈哈大笑，說要修改，倪匡卻回答：「改我唔識改，照我寫的改。」他坦言自己主觀性很強，一稿已把最好的意見寫出來，如收稿者不同意，他亦不會修改。莊澄笑說，編劇會成員應學習這個原則。

1967年上映的《獨臂刀》是導演張徹的成名作，亦是倪匡的首個劇本，是本港首部票房衝破百萬元的電影。（《獨臂刀》海報）

+ 3

倪匡在編劇界的聲名響噹噹，除了因為產量多、題材覆蓋範圍極廣，更重要是他拒絕被走數，請他寫劇本要按規矩「先收錢，後交稿」。倪匡表示曾經上了兩次當，一次是寫了劇本收不到錢，另一次是收到空頭支票，故此必定在確定收到錢後才肯動筆，「如果唔係就好冤枉」。

至於印象最深刻的作品，他稱較喜歡與張徹合作的數部作品，又點名指《新獨臂刀》較《獨臂刀》更好，而1973年電影《刺馬》描寫男主角馬新貽（狄龍飾）「勾義嫂」的情節，涉及成年男女的感情事，他亦自覺寫得不錯。