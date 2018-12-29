【用生命唱歌】增免疫力、抗衰老兼緩抑鬱　唱歌對健康的11個好處

自從卡拉OK流行之後，唱歌成為自娛娛人的消遣，不單可抒發感情發洩情緒，更為身體健康帶來不少益處。 有46年唱歌經驗的台灣聲樂家老師蘇麗文，在新書《用生命歌唱》中分享唱歌的好處，指唱歌時大腦會釋放一種名為「催產素」的荷爾蒙，而母親餵母乳及戀人深情對望時，也會釋放這種荷爾蒙，有助減少焦慮。此外，她歸納醫學界認可的11項唱歌對健康的好處，包括可增強免疫功能、減肥、抗衰老，對胃潰瘍及便秘等消化系統問題也起緩解作用。

科學家及醫學專家們證明人們唱歌時，大腦中會釋放名為「催產素」的荷爾蒙。圖為歌手陳奕迅。（視覺中國）

以下是《用生命歌唱：留美聲樂家蘇麗文淬鍊46年的音樂美學》的內容節錄：

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有人說：「樂隨心動。」有什麼樣的心情就會聽什麼樣的音樂，或憂鬱、或安靜、或歡愉……。只要懂得善用歌曲音樂，它便會無時無刻給我們帶來精神的慰藉、修養的提升。

科學家及醫學專家們也證明，人們在唱歌時，大腦中會釋放出一種名為「催產素」的荷爾蒙。此種荷爾蒙可以喚起滿足的心情，減少焦慮，增加平靜的安全感。媽媽在給寶寶餵奶時，大腦裡就是釋放出這種荷爾蒙，戀人含情脈脈地相互凝視時，他們的大腦中也都會釋放出這種荷爾蒙，這種荷爾蒙能增進人們之間的感情。

因此心理學家也將大聲歌唱做為一種特殊的心理療法，大聲歌唱對強迫症、抑鬱症的治療都有好處。

我在教唱生涯中看到團員們陶醉在歌聲裡的那種快意，感受最深。曾經有一位學員過去一直受到憂鬱症的困擾，可是自他來跟我學習唱歌後，病情得到了很大的改善。他任職軍中，負責財務的管理，工作壓力非常大，最嚴重的時候想過解脫算了。後來才知自己患了憂鬱症，整天與藥物為伍，讓他還是鬱鬱寡歡。後來在因緣際會之下，跟我學習了歌唱，三年的時間讓他的憂鬱症竟不藥而癒。

心理學家認為大聲歌唱對強迫症、抑鬱症的治療都有好處。（視覺中國）

這就是唱歌能讓人抒發情感、情緒釋放的最好寫照。科學家及醫學專家們，也把常常歌唱可以帶給人們的好處，歸類成了以下幾點：

唱歌是一項有節奏的體內按摩

唱歌是有節奏的體內按摩，唱歌能衝開人體橫膈膜，這種內部的迴圈按摩，是任何一項運動都代替不了的。

唱偏低音的歌曲，可以使血壓安定；唱快節奏的歌曲可以使你身心愉悅；而唱拉長音的歌曲可以消除壓力，對身心健康有利。大聲歌唱還可以對強迫症、抑鬱症的治療都有輔助作用。

唱歌能增強人體的免疫功能

美國加州大學研究發現，唱詩班的成員在每次排練後，他們體內一種名為IgA的免疫球蛋白含量增加了150%，而在一次公開演出後，這種免疫球蛋白更是增加了240%。

羅伯特貝克教授對唱歌的作用進行了長期研究，他表示：「壓力會影響人體的免疫系統。而如果你對自己做的事情感覺很好，免疫系統就會得到增強。」

即使那些從來沒有經過聲樂訓練的老人，也能通過唱歌得到實際的益處：堅持唱歌的老人去醫院看病和吃藥的次數更少，也更不容易摔倒。

唱歌其中一個對身體有益的好處是增強免疫力。（視覺中國）

唱歌能訓練神經通路

無論老人、年輕的學生，還是無家可歸的人，在唱歌後的情緒都會變好。此外，患有肺氣腫的病人在接受唱歌訓練後，呼吸也有所改善。業餘唱歌愛好者的個人儀態也更好。

唱歌能釋放荷爾蒙，增進感情

研究人員證明，人們在唱歌時，大腦中會釋放出一種名為催產素的荷爾蒙。剛生下孩子的媽媽在給寶寶餵奶時，大腦裡也會釋放出這種荷爾蒙，戀人含情脈脈地相互凝視時，他們的大腦中也都會釋放出這種荷爾蒙，這種荷爾蒙能增進人們之間的感情。

唱歌能健康減肥

唱歌是一項全身運動，可以用到全身肌肉，達到減肥的功效。體重六十公斤的人，唱歌時熱能消耗率為一分鐘二點零千卡，唱兩小時可消耗兩百四十千卡（與氣息深淺相關）。唱一首歌如跑一百公尺，這對於想減肥，但又不喜歡運動的人來說，實在是一大喜訊。

當你傷心或憤怒時，最好放聲高歌。（視覺中國）

唱歌能增強呼吸功能

唱歌與練聲均能擴大肺活量，提高呼吸功能。據統計，一般成年男性的肺活量是三千五百毫升左右，成年女性的肺活量是兩千五百毫升左右，而歌唱家的肺活量通常在四千毫升左右。所以唱歌是一種提高呼吸功能的好辦法。

唱歌能起到抗衰老的功效

唱歌能夠釋放有助於靜心的荷爾蒙，身心投入演唱可以活動到許多平時很難活動到的臉部組織，可以抗衰老、維護皮膚彈性、防止皮膚老化及改善更年期。把歌唱當成生活中最愉快、最舒心的事情，歌唱就能使你身心愉悅、煥發青春。

大聲歌唱可以改變一個人的心境和精神面貌

心理學家認為大聲歌唱對強迫症、抑鬱症的治療都有好處。因此大聲歌唱是一種特殊的心理療法。

唱歌對緩解胃潰瘍及便秘有幫助。（視覺中國）

歌唱有助於情感的通暢，讓你忘卻煩惱、舒緩情緒

在全身心投入唱歌之時，可使你忘卻煩惱，心理達到相對平衡，還可調節情緒，把疲勞唱走。情志調養是很難的，建議大家要多唱歌。傷心、憤怒會使人體產生很多危害健康的物質，而唱歌恰恰能將這些物質排除，在歌唱的過程中，人的情緒也就慢慢地緩和了。當你傷心或憤怒時，最好放聲高歌。

唱歌對胃潰瘍的治療能起到輔助作用

如果一個人憂愁沮喪，這些負面情緒會引起人體胃酸分泌過多，胃黏膜長期被胃酸浸泡，就會形成潰瘍。而一旦人保持愉快的心情，胃酸分泌正常，胃部的潰瘍面就會慢慢癒合，使胃功能恢復。

緩解便秘

唱歌時利用腹式呼吸法鍛鍊腹肌，亦可刺激大腸的蠕動，如果你有慢性便秘，不妨多唱歌。歌唱使你身心愉悅，唱歌使你青春。好歌唱不停，唱出好心情。把大聲歌唱當成生活中最愉快、最舒心的事情吧！

書名：《用生命歌唱：留美聲樂家蘇麗文淬鍊46年的音樂美學》（時報出版）

作者：蘇麗文

生於台灣高雄。1976年畢業於香港清華學院音樂系。曾赴日本、義大利、奧地利、德國等地研習歌劇。

1989年至1993年間赴美國進修，於加州州立大學福來斯諾及華府維吉尼亞州力喬治梅遜大學，追隨Dr. Brown研習指揮，Carol Rea及Muriel Hom等專研歌劇、鋼琴演奏。

1974年至2009年間，在美國、日本、香港、台灣、馬來西亞等地舉行過多次個人演唱會、團體音樂會，並擔任電視節目及各界歌唱比賽評審。

曾發行唱片：《望雲──蘇麗文演唱專集》。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。