【深水埗掟錢】學生哥執100蚊被硬搶　中二生稱震撼﹕好似睇戲！

深水埗黃金電腦商場天降鈔票，逾百途人瘋搶，警方至今仍在現場調查，並檢走未被人執走的鈔票。「銀紙雨」奇觀在網上瘋傳，連身在長沙灣的中學生也狂奔至現場，希望一睹漫天紙幣的情況。他指其友人一度拾獲100元鈔票，詎料隨即被途人從其手中搶走。他形容當時多人追逐百元紙幣猶如「睇戲」，笑言﹕「希望佢再灑一浸落嚟啦！」但解釋見到警察時，會將鈔票交由警方處理。

警方檢走百元鈔票。(王譯揚攝)

中二生嚴同學指出，他在Ig上看到有人撒錢，立即由長沙灣寓所狂奔至深水埗，惟到場時已不見「銀紙雨」。不過，其友人當時直擊情況，並成功在馬路中心拾獲一張100元鈔票，卻瞬間被途人從其手中搶去。

嚴同學形容當時情況混亂，最少300人執錢，彼此間身體輕微碰撞，「人人都去追錢，見過十幾個人追住一張100蚊紙。」他亦看到一名外傭在簷篷拾獲大疊鈔票，笑至見牙唔見眼。嚴指過往最轟動的解款車跌錢案，當時他只可以透過電視看現場情況，今次直擊群眾執錢，形容今次猶如看了一場電影，「咁大個仔，呢個畫面都算數一數二，震撼！」

嚴同學未有執到現金，但指「執到都會畀爸媽，知佢哋辛苦！」記者問及執錢或干犯罪行時，嚴解釋若執錢後見到警察，會交還警方處理。他指不清楚鈔票來源，但認為漫天現金引人執拾。

有市民將拾獲的百元鈔票交回警方處理。(,王譯揚攝)

嚴同學指見到一名外傭拾獲大疊銀紙。(曾志龍上傳至巴打絲打 Facebook Clu)

兩名小六學生陳同學、唐同學指出，事發時情況混亂，群眾嘩叫追逐，兩人擔心安全，躲在安全位置暫避。他們指沒想過執錢，擔心會人踩人，老師曾教他們﹕「路不拾遺」，不是自己的錢不會執。