伯伯搭地鐵自攜木櫈惹爭議　網民：完美解決關愛座問題

近年關愛座慘變「批鬥座」，令男女老幼都對此避之則吉，不過日前一名醒目伯伯，就自攜「私家關愛座」，在乘搭港鐵時坐在自備的木櫈上，既可免卻與人爭位坐的問題，又可以舒適地到達目的地。照片上載後，即引起網民兩極反應，有人大讚伯伯夠醒目，「叻呀！自製關愛座」、「充滿霸氣」但亦有網民批評其做法會阻礙其他乘客出入，更有人不滿樓主動輒就公審，「幾十歲攰坐吓都要被公審」。

有位伯伯近日搭乘港鐵觀塘線時自攜木櫈，期間更坐在椅子變成「私家關愛座」。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

上載照片的男網民今早於facebook群組「巴打絲打Facebook Club」表示，在藍田站月台見到往何文田的觀塘線列車車廂中，有位伯伯坐在自攜的木櫈，相中可見，伯伯坐在車廂正中央，當時4個角落都有乘客站着，相信當時不少乘客上下車都要經過此位置。

+ 4 + 3 + 2

相片經上載後，網民紛紛加入討論，不少人認為其實伯伯的做法是可取，「 幾十歲人攰咪坐下」、「帶咗張嘢上地鐵冇理由唔坐喎」、「自攜私家坐有何不可」有網民估計：「 可能老人家買咗張櫈搭港鐵」、「可能身體唔好，或者係助行設備嚟」，反而批評樓主動輒就公審，「幾十歲攰坐吓都要被公審」。另外，有網民則認為伯伯的行為自私，「阻住人出入喎」、「如果個個都帶私家椅仲得了？」

根據港鐵的《運載行李條件》，除非得到書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過 170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過235 厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）