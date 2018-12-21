【非洲豬瘟】台素人歌手推洗腦神曲《豬豬警報》　Rap住叫人防疫

非洲豬瘟於內地爆發，疫情已殺入廣東省，台灣為嚴防疫情，嚴禁任何人從3年內曾發生豬瘟的疫區攜帶豬肉製品入境，以免當地豬隻受感染。繼台灣官方和網民紛紛發布「懶人包」及「長輩圖」宣傳防疫訊息，有2名熱愛音樂的素人歌手亦自創饒舌歌曲（Rap）《豬豬警報》，更一口氣念出14種豬肉小吃，邀請眾人一起守護台灣經濟及美食，「防止疫情傳播這件事是需要整個社會一起努力的。」

非洲豬瘟疫情在內地持續擴散，台灣為嚴防疫情，嚴禁所有人由疫區攜帶豬肉製品回台。（YouTube片段截圖）

John與Abel（陳灝）花了3晚時間通宵創作饒舌歌曲《豬豬警報》，勸喻大家在這段時間做好防疫措施。（YouTube片段截圖）

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John（彭立言）近日在自組樂團的facebook專頁「Abel-John Singing 阿北這樣唱」上載影片，表示非洲豬瘟的議題在當地鬧到熱烘烘，不少人都擔憂當地豬隻會否受感染，有人更擔心悲劇重演，重現1997年台灣爆發口蹄疫的慘痛歷史。

為了讓更多人明白整件事的來龍去脈，兩名台灣理工系畢業生John與Abel（陳灝）花了3晚時間通宵創作饒舌歌曲《豬豬警報》，當中主要訊息是勸喻大家在這段時間做好防疫措施，John回覆《香港01》查詢時稱：「禁止攜帶肉品並不是不讓民眾吃非當地製品，背後隱含着保護產業不受到瘟疫影響而導致嚴重衰退，大家日常最喜歡食用的小吃也會收到衝擊。」

+ 6 + 5 + 4

全長接近3分鐘的《豬豬警報》，歌詞非常貼地，更用歷史提醒人們別掉以輕心，「1997年 臺灣爆發一次口蹄疫 直到現在都還是列管的疫區 貿易收入少掉一千七百多億」，亦鼓勵台灣居民團結抗疫：「不管多麼不景氣 美食給你奮鬥的勇氣」

John更一口氣rap出14種當地豬肉小食：「如果你還不餓 請聽以下的歌詞 滷肉飯肉圓來碗四神湯 豬腳飯貢丸還有滷大腸 來碗豬肝湯配上豬肉餡餅 看到照片就流口水像在拍電影 夜市的串燒 還有肉羹跟刈包 水餃鍋貼台灣之光小籠包」

他解釋創作期間必須不斷考慮歌詞是否適切，能否做到言簡意賅不會過度艱深，所以在修改歌詞上花了不少時間。影片的圖文亦由其他網絡創作者製作，包括「蠢羊與奇怪生物」及「林長揚」，他們授權作品供《豬豬警報》MV使用，當地網民都大讚有創意，紛紛分享影片。

《豬豬警報》歌詞



無論在什麼城市 手機什麼型號

所有人前幾天都收到了國家級警報

你可能會納悶 政府幹嘛那麼鬧

這其中的原因 歷史都可以找到

1997年 臺灣爆發一次口蹄疫

直到現在都還是列管的疫區

貿易收入少掉一千七百多億

倒閉的畜牧業者想哭但是沒有力氣

如果2019年 都沒有疫情

就可以重返榮耀 結束這場悲劇

現在有個機會請你一起拚經濟

疫區的除名需要你我共同的努力

為了滷肉飯 為了拚經濟

為了美食這幾句話拜託聽進去

不要攜帶任何肉類入境

養豬業者和全台灣都感謝你

豬豬警報 豬豬警報

為了經濟發展所以發出豬豬警報

豬豬警報 豬豬警報

為了享用美食所以發出豬豬警報

不管多麼不景氣 美食給你奮鬥的勇氣

自給率百分之九十 所有肉類的第一

即使不是鴻海或是台積 也能為臺灣的GDP盡一分力

美食的經典就在各地的小吃

全民一起來防疫 讓美食不會消失

滷肉飯肉圓來碗四神湯

豬腳飯貢丸還有滷大腸

來碗豬肝湯配上豬肉餡餅

看到照片就流口水像在拍電影

夜市的串燒 還有肉羹跟刈包

水餃鍋貼台灣之光小籠包

現在有個機會請你一起拚經濟

疫區的除名需要你我共同的努力

為了滷肉飯 為了拚經濟

為了美食這幾句話拜託聽進去

不要攜帶任何肉類入境

養豬業者和全台灣都感謝你

豬豬警報 豬豬警報

為了經濟發展所以發出豬豬警報

豬豬警報 豬豬警報

為了享用美食所以發出豬豬警報

來自台灣的John與Abel在台灣大學理工系畢業，現時分別是環境顧問和電腦工程師。他們讀大學時已組成創作樂隊，閒時自創歌曲，不過自工作後就暫時放下音樂，但因為念念不忘音樂，於是聯同其他志同道合的人士組業餘樂隊繼續創造。

（fb專頁「Abel-John Singing 阿北這樣唱」）