貨車違泊屋邨被抄兩次牌　司機稱病斥「有仇呀」　網民：病大晒呀

對司機而言被抄牌很慘，更慘是連吃2次「牛肉乾」。有網民近日在facebook上載相片，表示在大埔富享邨的士站發現有貨車連續2日違泊，更遭交通警開寫罰單，司機不單止沒有駛走，反在罰單上寫：「我病咗開唔到車啫……同你有仇呀？」惟網民並不表同情，諷刺稱：「放埋張醫生紙上去咪冇事囉」。

一男網民表示在大埔富享邨的士站發現有貨車連續2日違泊，更遭交通警開寫罰單。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

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有男網民於大埔富享邨的士站看到貨車違泊，指這情況在不少屋邨都時有發生，惟一看卻發現貨車雨擋夾着的罰單，被發火司機以藍筆寫道「阿sir，我同你有仇嗎？我病咗開唔到車啫，你就抄足我2日！我份糧都畀你抄到冇啦！」

司機不甘被抄牌2次，即在罰單上寫字回應自己其實因生病才長時間停泊在同一位置。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

原來司機前日把貨車違法泊在的士站，翌日因生病沒有把車駛走，交通警連續兩日看見同一貨車原地不動，故每日都開寫罰單，令司機硬吃2張「牛肉乾」，司機疑不忿下發爛，遂在罰單上寫字回應。

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發帖男網民分享此事到fb群組「馬路的事討論區」，亦祝願司機早日康復。不少網民對生病司機卻未有太多同情心，認為說到底還是司機做法不對，「泊街就預咗㗎啦」、「你病關阿sir咩事呀」、「病咪搵替工囉，放喺度晒左部車，又畀阿sir抄，倒蝕埋」、「一早泊停車場咪冇事」、「 病就可以有藉口違例，個世界咪好亂囉」。

亦有住在附近的網民指，其實經常都碰見這貨車於同一位置違泊，有人留言指貨車現時仍「健在」，更被交通警開出第3張罰單了。

（fb群組「馬路的事討論區」）