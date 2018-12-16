商人42歲時突腦幹中風倒下　花6年從「直線都行唔到」到完成10K賽

「健康比一切更重要！」今年48歲的商人張惠坤（Kevin），上周日（9日）首度完成於北區舉辦的10公里長跑賽事，他在跑友facebook專頁發表「成功宣言」，分享其興奮心情及人生故事。Kevin接受《香港01》訪問時表示，6年前事業家庭兩得意，但體型健碩他卻突然腦幹中風，由四肢健全變成不能自理，甚至「連直線都行唔到」。復康之路不易走，他體驗到「以前賺咁多錢為乜？」，決意積極面對逆境，慢慢由跑100米到10公里，下一站是挑戰半馬甚至全馬，「呢個病可能係上天安排，係人生嘅考驗，即使去到依家，我都唔會有怨言」。

Kevin過往相當大隻（圖左），但腦幹中風後猶如變成嬰兒，不能說話、不能自行吞口水、不能自行進食，更不能正常走路，「所有嘢要重新學過」。（Kevin提供圖片）

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Kevin是建築材料公司的老闆，坦言「以前咩都為錢」，他憶述6年前某天，突然不能吞嚥口水，半邊嘴巴麻痺，甚至難以說話，他心知不妙，於是就叫太太帶他到私家醫院。沒想到醫生做了X光檢查後，一開口就稱證實他腦幹中風，Kevin一時難以接受，「冇諗過42歲就中招」。

Kevin坦言住院的日子最難熬，因四肢健全的他一下子猶如變成嬰兒，不能說話、不能自行吞口水、不能自行進食，更不能正常走路，「所有嘢要重新學過」。當時他住院2星期，在第4天就要求接受物理治療，至今仍印象深刻，「我嗰陣連直線都行唔到」。幸憑藉堅持及積極面對和練習，直至出院時，終可慢速走路。

今年48歲的Kevin張惠坤，上周日（9日）首度完成於北區舉辦的10K長跑賽事，他在fb分享自己的人生故事，令不少網民感動。（Kevin提供圖片）

面對中風後遺症，Kevin前後花了2年時間在家休養，甚至連續1個月到醫館做針灸，希望身體可盡快復原。該段期間他反思自己的人生，「以前賺咁多錢為乜，最後兩腳一伸其實乜都拎唔走」。正因如此，他一洗舊時陋習，開始積極做運動建立新生活。

「呢幾年由開始跑四分一個圈球場（100米），再跑一條馬路，跟著1K、2K、5K....慢慢今年中可以去到10K」，Kelvin每周都會跑2次，分別5公里及10公里，更會踏單車1至2次，每次30公里。

由最初走幾步亦喘氣，到首次完成10公里賽事，Kevin於facebook群組「長跑長友」撰文：「從來冇諗過六年前腦幹中風之後，有機會可以正常跑步同做運動。」Kevin稱賽事完成一刻對自己來說其實意義重大，因為終於成就心中的夢想，現時目標會轉到半馬及全馬賽事，繼續挑戰自己。

Kevin稱，6年前的他是位建築材料公司的老闆，沒想到壯年時因一次中風，人生從此改變。（Kevin提供圖片）

Kevin稱當時醫生有說過病情於5年內有可能再復發，但幸運地他早已渡過此危險時期，他非常感謝太太及家人當時的照顧，「佢哋嗰陣頻頻撲撲咁睇住我，其實好辛苦」。他現時重拾老闆身份，能再次投入工作，這亦多得一班好下屬，「好多謝佢哋一路以來咁幫得手」。

大病過後，Kevin坦言終於明白無任何事比健康更重要，「呢個病可能係上天安排，係人生嘅考驗，即使去到依家，我都唔會有怨言」。其故事令不少網民感動及受到鼓勵，多人留言為他打氣，「加油！」、「恭喜呀！師兄努力！」

（fb群組「長跑長友」）