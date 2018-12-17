台男友誤將唇膏當USB　插到爛晒惹女友生氣：他真的很瞎！

唇膏是女人的「掌上明珠」，若是自己心愛的顏色一定會小心保存。不過台灣有女網民在網上發文，大呻男友竟把唇膏誤當USB，更多次插在電腦主機，直至發現時才得知已弄爛。事主不但感到非常生氣，更怒斥男友的雙眼盲了，幸好男友最後為哄樓主開心，竟翻垃圾桶查看唇膏色號，再買回相同顏色的唇膏，令樓主大為感動，更獲不少網民大讚男友非常貼心，「超羨慕」！

一名台女在網上發文，大呻男友竟把唇膏誤當USB，更多次插在電腦主機，直至發現時才得知已弄爛。（「Dcard」討論區圖片）

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日前一名台灣女網民在「Dcard」討論區發文，大呻男友弄爛了自己心愛的唇膏，她稱當時自己在廁所「方便」，男友此時想用USB儲存資料，碰巧USB的外殼與事主的唇膏外殼同樣是白色，他一時沒為意就拿取唇膏誤當USB，更試圖插在桌下的電腦主機。

男友自我發省3天後，決定準備聖誕禮物驚喜，以彌補自己的「滔天大罪」。（「Dcard」討論區圖片）

他一直把唇膏在主機亂插，但一直都找不到記憶棒的插孔，這刻往下看才心知不妙，原來自己把女友的唇膏插爛了。事主得悉後即怒斥他：「男友真的很瞎，唇膏跟usb都不看清楚就亂拿！」

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男友自我發省3天後，決定要補償女友以彌補自己的「滔天大罪」。事主稱，男友突然把一堆禮物放在桌上，有毛公仔、親手寫的心意卡，更有同一牌子的5枝唇膏，其中一枝更與之前弄爛的唇膏是相同顏色。事主即表示被男友的聖誕禮物驚喜哄回，「重點是他自己去翻垃圾找出色號的，嗚嗚太感動！但想到他翻垃圾又忍不住想笑」，大放閃光彈。

不少網民見狀，紛紛表示被樓主男友的愚笨行為笑翻，「口紅表示想哭」、「只有我好奇後來主機怎麼清理的嗎？還是其實沒有弄到usb孔裏」、「我快笑死，太順手了吧！」亦有網民大讚男友夠窩心，「男朋友也太可愛，而且超有心」、「他重視你啊！」、「別人的男友真好」。

（Dcard討論區）