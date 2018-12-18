助病母送貨連撞4架法拉利　台男恐賠千萬哭崩　47善心人伸援手

在最絕望的境地，也不要失去希望。20歲台灣男生前日（16日）下班後幫病母開車送貨，沒料一時失誤連撞4架法拉利，保守估計維修費或達1200萬元新台幣（折合約304萬港幣）。肇事後男生雖然害怕仍勇敢稱會負責，惟面對巨額賠償忍不住掉淚，其苦況引起社會關注，不少善心人致電警局表明願意幫忙，至今早已累計有47名善心人願伸援手，令人感動。

台男送貨時誤撞泊在路邊的4架法拉利，或因而背上千萬元巨債。（三立新聞片段截圖）

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事發在台灣新北市，涉事的林姓男生來自單親家庭，原就讀大學的他為減家中經濟負擔暫時休學，到燒烤店打工幫補家用，其經營香燭店的母親被診斷出子宮下垂，加上膝蓋有問題難搬重物。前日他不忍母親辛苦，故下班後撐着疲倦開車代母送貨，沒料因而撞車。

更不幸的是林男所撞的，是4架泊在路邊的超貴跑車法拉利，當中3輛價值約1300萬元（約329萬港元）的法拉利488、以及1輛價值約1700萬元（約431萬港元）的法拉利F12，其中3輛損毀嚴重，保守估計維修費或達1500萬元（約380萬港元）。

意外被廣泛報道，引起社會關注，台男受訪表明雖害怕但會承擔責任。（三立新聞片段截圖）

林事後受訪表明心內很害怕，但不會逃避責任，「我一定會負擔」，亦內疚自己幫倒忙還連累了媽媽；林母指丈夫5年前離開，現苦苦撐着一家四口開支甚感吃力，兒子心疼她才幫忙，沒料惹出大禍，「真的很對不起孩子，我沒錢也沒能力，擔心到一晚上沒睡。」

事件報道後引來社會關注，不少人都同情這家庭遭遇，除了金錢外，亦有人願提供法律援助，截至今早9時已累計至少有47名善心人願意伸出援手。

不少善心網民心疼林男，主動表示將伸援手，當中包括藝人廖人帥。（fb網頁截圖）

其中從事進口塗料生意的麥先生與林男聯絡，願提供協助及給林男一份工作，他指通電話時林男一直在哭，很擔心林男想不開，故盡力安撫對方。他又指年輕時打工也曾撞車需賠10多萬元，故對其情況感同身受。他又認為車禍責任不應全在林男身上，會爭取查看閉路電視片段，讓林男可按合理比例賠償。

不時參與綜藝節目的台灣藝人廖人帥也是善心人之一，他在facebook貼出相關新聞，表示想聯絡林男以盡一點心意，並呼籲更多人幫忙，「原本是想幫忙家裏忙的他，現在雪上加霜，我們一起幫幫他吧」。

台灣律師林日春估計，整個審理過程可能長達4年以上，林男能有一段時間可以好好思考怎麼處理，勸他千萬不要灰心。他又教路現時被撞的法拉利或涉違規停車問題，日後到法庭時他可向法官提出對方的過失程度，力求使賠償範圍降低。