女孩抽中特別玩具　按指示浸水面目全非　網民爆笑扮驗屍：浸死的

市面上劣制玩具何其多，家長真要小心選擇，否則隨時造成子女心理陰影。有台爸日前在網上發帖，指女兒極喜愛俄羅斯卡通《瑪莎與熊》，故阿姨在她生日當天帶她參加該卡通見面會，並抽中一份玩具。詎料按玩具指示放入水中浸了2天，公仔竟面目全非十分詭異。有網民看過照片後搞笑扮驗屍，研判玩具「是浸死的」。

圖中的小公仔是俄羅斯卡通《瑪莎與熊》中的女主角瑪莎。（facebook專頁「爆廢公社」圖片）

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這名被玩具嚇破膽的台灣爸爸，周二（18日）在facebook專頁「爆廢公社」中發帖，指女兒最近生日，因她十分喜歡俄羅斯卡通《瑪莎與熊》，故女兒阿姨決定帶她參加該卡通的官方見面會，在現場花了100元台幣（約26港元）抽到「一個特別的玩具」，那是卡通中女主角瑪莎的小公仔，沒想到最後卻成悲劇的開始。

台爸指回家後「依照這個玩具背面的說明，將看似粗糙的小公仔放入水中」，經過2天的浸泡，小公仔卻腫脹變形，面容扭曲，變得異常恐怖，如臉上長滿腫瘤泡在福馬林內的屍體般，他形容恐怖程度可以令小朋友「戒掉看電視卡通」。

她們在現場花了100元台幣（約26港元）抽到「一個特別的玩具」，沒想到最後卻成悲劇的開始。（facebook專頁「爆廢公社」截圖）

這個小公仔原本是俄羅斯卡通《瑪莎與熊》中的女主角瑪莎，接包裝說明，原本是將公仔放置在水中24小時後，公仔會吸收水份發脹，最後變成近兩倍大的公仔。台爸指沒想到會變成這樣，崩壞的公仔絕對可以嚇倒大人，呼籲其他家長以後為小朋友選擇玩具時要謹慎。

這帖子引起網民熱列討論，有網民表示這實在太驚悚，主角變成「安那貝爾」會嚇壞小朋友；有網民笑言，「這是瑪莎老的樣子嗎？」、「瑪莎變歐巴桑」、「一個瑪莎變浮屍的故事，太恐怖了」、「求小孩陰影面積」。更有鬼馬網民直指最終公仔猶如死屍一般，更大玩模擬驗屍，言之鑿鑿研判「它是浸死的」，笑壞其他人。

（facebook專頁「爆廢公社」）