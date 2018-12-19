爭做史上第一人　美國探險家挑戰獨自橫越南極洲　70日走1600公里

33歲美國探險家奧布雷迪（Colin O'Brady）爭取成為歷史第一人，他正挑戰獨自橫越南極洲，且途中沒有任何輔助和補給，目標在70天內走完1600公里，是史上依照這條路線挑戰的第三人。這名探險家來頭不小，他在2016年花了短短132天就征服了七大洲最高峰，創下攀登七大洲最高峰的最快世界紀錄。本月13日，他花了40天已從南極洲海岸走到南極點，意味行程已經完成一半。

Colin O'Brady打算用70天橫越南極洲，行程第40日，他已經到達南極點。（「Colin O'Brady」IG圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/l7U1Y7t5LO

畢業於耶魯大學的奧布雷迪原本是一名金融家，2008年辭去全職工作，努力訓練讓自己至達到奧運三項鐵人水平，2016年，他只用132天就登上了包括珠穆朗瑪峰在內的七大洲最高峰，打破全球最快紀錄。

今年奧布雷迪決定挑戰獨自橫越南極，他將今次行程稱為「The Impossible First」，這亦是他至今嘗試最艱難的挑戰。從11月3日起，他從龍尼冰架（Ronne Ice Shelf）出發獨自橫越整個南極洲，預計用65日到達南端的「羅斯冰架」（Ross Ice Shelf）完成行程。

整個行程他要自己拖着物資走，事情經過長時間訓練。（「Colin O'Brady」IG圖片）

+ 19 + 18 + 17

奧布雷迪的任務非常艱巨，他需要離開妻子、家人、所有人類兩個多月，他到達南極洲後獲駐紮南極的研究人員接待，隨即踏上征途。上周四（13日），他只花短短40天就到達南極點，是史上第29人獨自到達，亦象徵他已完成一半行程，他在IG分享自己到達南極的心情，形容是人生其中一個「最美好的日子」，但他不會停下慶祝，拍了數張照片後就要繼續趕行程，但仍透過衛星電話與外界聯絡。

行程中他每日需要計算飲食，自己用雪橇拖着物資，早餐會吃混合了蛋白粉和脂肪油的燕麥片，每拉90分鐘雪橇便停下休息5分鐘，吃一條能量棒，每次補充500卡路里，其餘食物還有椰子油、堅果、即食拉麵和杯麵等等，全部食物都和醫生商討後決定，確保他有足夠營養應付行程。

奧布雷迪的挑戰有多達7萬名IG粉絲關注，大批教師打算用他接集到的數據開發課程，六大洲有約3萬名學生會用其數據學習天氣、氣候、地理營養等科目。奧布雷迪亦想在回來時分享探險過程，他是一名環保主義者，希望這趟旅程可以展示保護地球的重要性。

他是第三人依照這條路線橫越南極洲，先前兩人均壯志未酬，上一個挑戰者英國探險家沃斯利（Henry Worsley），2016年在距離終點只有數十公里處放棄挑戰，最終因器官衰竭死亡。

（綜合）