驚聞愛女被姦　報警無下文　「獅媽」狂奔3公里怒斬淫狼1死2重傷

南非一名母親驚聞愛女被人捉走強姦，救女心切的她狂奔3公里，找到正在輪姦女兒的3名男子，隨即揮舞菜刀亂斬救人，直至3淫狼倒地不起，其中一人更當場死亡。媽媽奮勇救女事件受到全國關注，該名英勇母親更被譽為「獅子媽媽」（Lion Mama）。

南非這名母親「以暴制暴」，拯救被強姦的女兒，事後一度被當局控告謀殺和企圖謀殺。（網上圖片）

全國聲援 當局撤謀殺控罪

案發於去年9月，57歲的「獅媽」當時正在家中準備晚飯，女兒的朋友突然衝進來告訴她，27歲的女兒被3名大漢強拖到一幢建築物內性侵。「獅媽」立即報警，卻遲遲得不到回覆，她五內如焚，於是把心一橫拿起菜刀親自去救女。

「獅媽」在女兒朋友帶路下，狂奔3.2公里到事發現場，她聽到建築物內傳出女兒絕望的尖叫聲，衝進去看到3名淫賊正在施暴，立即撲上去揮刀亂斬，直至3人倒在血泊中。救護員其後到場，一名男子當場證實不治，另外2人身受重傷。

奮勇救女的母親被冠以「獅媽」稱號，但事後她遭當局控以謀殺和企圖謀殺，民眾紛紛予以聲援，除了有好心人籌到1萬鎊（約9.9萬港元）助她打官司、律師願意無償辯護，還有大批市民湧到政府辦公室抗議。在各種壓力下，3周後當局宣布撤銷檢控，「獅媽」無罪獲釋。

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「為了女兒，我能與獅子搏鬥」

2名生還的強姦犯日前判刑，各被判囚30年。法官表示，由於他們遭到嚴重刺傷，已受到教訓，因此沒有判處終身監禁。

「獅媽」向當地傳媒表示，只想犯錯的人受到懲罰，對今次判決很滿意亦鬆了一口氣。她說：「為了保護女兒，即使是獅子我也會與之搏鬥，許多母親肯定也一樣。」

然而，女兒的朋友協助她救人卻被外界指責害死人，因而一度想自殺，「獅媽」坦言對此感到傷心，她希望社工能替女兒的朋友找到安全地方，讓她繼續學業和實現夢想。

對於曾伸出援手的人，「獅媽」無比感激，「這代表世上還有許多好心人站在我這邊，我衷心感謝所有支持都，我們都因此而變得堅強。」

「獅媽」與女兒及孫女住在一間簡陋而狹小的木屋，她說會將公眾捐款用於加固住所。

根據《每日鏡報》報道，南非平均每日有110宗強姦案，但專家相信實際數字更可能高5倍，事緣很多受害者都不敢報警。

（每日鏡報）