【父母心】節儉台爸探女硬塞千元鈔票　臨別反借錢原因有洋蔥

為人父母總想給子女最好的，即使自己捱苦亦心甘情願。有台灣女網民憶述讀大學時，居於台南的爸爸專程到台北探望她，因擔心她不夠錢用，給她一張千元鈔票，惟爸爸準備乘車離開時才發現身上不夠錢，結果反過來問樓主借車錢，令她又感動又不捨。網民大受感動，留言指「有好爸爸要珍惜」，亦有網民分享類似經歷，向爸爸公開「示愛」。

台灣有網民憶述父親曾於大學時期給予千元生活費，自己則身無分文，甚至連車錢亦不夠。（示意圖，GettyImages）

樓主憶述父親的溫暖舉動，感動大批網民。（fb群組「爆怨公社」截圖）

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該名台灣女網民前日（17日）於facebook群組「爆怨公社」發文，憶述與爸爸相處的點滴，形容爸爸平日「默默地什麼都不說，省吃儉用」，使用「已經脫漆好幾年」的3G手機，連水壺手把斷了亦會再用尼龍線綁起續用，非常節儉。

樓主表示仍在讀大學時，居於台南的爸爸專程乘車到台北探望她並順便遊玩，離開前爸爸問樓主「夠不夠錢用」，然後從口袋拿出小心翼翼地夾在廣告紙內的千元鈔給她。樓主其後送爸爸到車站，準備上車前爸爸突然追上樓主，反問她「有沒有五塊」，原來爸爸臨上車才察覺身上只有10元不夠搭車，遂反向女兒借錢。

樓主直指得知父親過着節儉生活，將省下來的錢留給她時非常感動，與父親道別後哭着走回學校。（示意圖，GettyImages）

當時樓主身上沒有零錢，便將20元遞給爸爸，叫他直接投20元，但節儉的爸爸拿過錢後卻默默到商店換零錢再上車。樓主看到爸爸過着節儉的生活，卻毫不吝嗇地給她千元生活費，覺得非常感動，同時又很不捨，直言當時「是偷偷一路哭着回學校的」。

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不少網民看過帖文深受感動，稱天下父母都一樣，「我爸爸也是，很疼我們、對親友都好，就是對他自己不夠好」，「爸爸真的是家中最棒的支柱」，提醒樓主「所以你要好好愛自己，爸爸生你就是希望你幸福」，「沒有比爸爸還疼妳的不要嫁」。

亦有網民指自己為人父母後亦體會到樓主爸爸的感覺，「這種事我也做過，嘴很硬要他吃苦，看着兒子出遠門又偷偷塞錢」，「做父母後才會體會，平常雖然常常被3歲的兒子氣到中風，一說到聖誕節禮物就默默買下去了」。

（fb群組「爆怨公社」）