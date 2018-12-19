【萬千星輝】李佳芯彩裙被笑似演唱會座位表　網民：吼實山頂位

無綫電視日前舉行《萬千星輝頒獎典禮2018》，除了誰人奪獎備受關注外，各女星爭妍鬥麗在紅地氈上廝殺同樣引人注意，而出爐視后李佳芯以一襲小清新粉色彩裙現身，未有多露肉卻很符合其形象，惟有網民看着卻諗錯隔離，笑言看其裙子圖案如看演唱會座位表，引來不少網民大笑。

李佳芯首奪視后寶座，有網民發現其裙子與演唱會座位表近似，搞笑加上售價。（資料圖片）

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加入無綫6年的李佳芯，憑《BB來了》唐恬兒一角，在《萬千星輝頒獎典禮2018》奪得「最佳女主角」，首度被封視后。她的紅地氈扮相雖未及其他穿着性感女星搶鏡，惟網上評價也不俗，不少人大讚這條粉彩色裙子很襯其氣質，讚她打扮得宜。

李佳芯憑《BB來了》一劇，首奪視后寶座。（資料圖片）

有想像力豐富的網民，卻從其裙子聯想到演唱會座位表，笑言其裙子上部分有綠紅黃等顏色，其分布超似網上售賣演唱會時顯示的座位表，更搞笑地在裙子上加上票價，直指最外圍只售280元，愈近肚子的核心顏色就愈貴，至正中間的區域，網民標上VIP區，十分幽默，引來其他網民大笑，直指以此座位表，最想買到山頂位。

不過，如此色彩繽紛的演唱會座位表，其實近年已很少見，因不少演唱會礙於贊助商及內部認購問題，很多時都「一片黑海」，真正可供公開發售其實不多，造成炒風極為嚴重，不少歌迷只能含淚幫襯黃牛黨，明知被劏也無辦法。

政府早前已向立法會建議，擬修例將紅館、伊館也納入《公眾娛樂場所 條例 》第 6(1)(b) 條規管，以打擊高於票價出售的炒飛行為，同時建議行實名制，以及採取行政措施增加公開門票供應等，希望打擊現時的演唱會亂象。

（綜合）