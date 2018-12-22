【人生馬拉松】雙腳癱瘓無阻決心　輪椅男憑雙手「跑」過30場比賽

坐輪椅就跑不了馬拉松和追夢？來自內地安徽的37歲男子孫善永，小時候他因一次高燒導致雙腿終生癱瘓，及後的人生都與輪椅作伴。孫善永個性倔強，無法接受自己的不同，多年來自我封閉，每天工作以外幾乎不與外界接觸，但去年他因健康問題開始做運動，並漸漸明白自己的缺憾並不等於人生終結，於是積極參加馬拉松比賽挑戰自己，憑一雙手「跑」過30多場比賽，從此改變了他的人生。

來自安徽的37歲男孫善永，憑一雙手「跑」過30場馬拉松比賽，從此改變了他的人生。（中新社）

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現年37歲的孫善永在安徽出生，2歲時因一次高燒，導致腦部神經受損，雙腿從此癱瘓，需以輪椅代步。性格倔強的他當時完全沒法接受這樣的自己，總覺得自己會為別人增添麻煩，令他非常自卑。雖然孫善永在別人幫助下得到一份以做手工為生的工作，但除此以外，他的生活只剩下吃飯、睡覺、工作，幾乎不與外界接觸，「一年公交車都不坐一次」。

直至去年一次體檢，孫善永發現自己的健康狀況欠佳，於是他決定做運動改善健康，他稱在電視上曾看見有人即使坐輪椅，亦能參加馬拉松，「我就想，別人都行，那我也行」，下定決心報名比賽挑戰自己。

由第一次在蘇州參加馬拉松，到後來在廣州、大理、合肥、蘭州、貴陽、哈爾濱、太原、鄭州、杭州等等，孫善永坐在輪椅用雙手「跑」過30多場比賽，從5公里短程賽「升級」至42.195公里的全馬，跑出自己的夢想。

孫善永憶述，第一次參加馬拉松是坐飛機去，也是自己第一次坐飛機，本來還擔心會否因為自己是殘障人士而被拒載，但後來在職員的幫助下，順利到達蘇州，終發現自己的疑慮是不必要的，如今他已經可以熟練地坐輪椅四處去參加比賽。

馬拉松改變了孫善永的人生，本來他的微訊沒有太多朋友，但現時已加入了10多個跑友群，大家閒時約出來練習、吃飯聚會等，他稱這些都是自己以往不敢想的生活。

短短一年多的時間，孫善永的人生已起了翻天覆地的變化，他指跑步為自己與世界的接觸提供了一個窗口，讓他不再因自身缺憾而封閉自己，就連朋友都稱他在一年內猶如蛻變成另一人。他的故事還感動其他人，一個四川殘障人士在孫的鼓勵下，開始學習用輪椅「跑」馬拉松，更成為他的「跑」友。孫透露其馬拉松日程表已排到明年3月，計劃在5年內跑滿100場賽事，「因為馬拉松我瘦了快20公斤，整個人越來越自信，也越來越快樂，我對這項運動上癮了」。

（中新網）