禮物堆滿幾乎淹沒聖誕樹　「葡萄」網民轟英國媽嘔心寵壞仔仔

聖誕節買禮物，買多一點有錯嗎？有英國媽媽今年為小孩準備的聖誕禮物，多得淹沒半棵聖誕樹，她將相片上傳至Instagram，沒料引來網民狠批她自私嘔心，認為她應助有需要的人。其實日打兩份工的她，亦曾豪花2000英磅（約2萬港元）喪買聖誕禮物，她視聖誕為重要節日，強調不會受他人看法影響。

愛瑪（Emma Tapping）為了3個兒子買了大量聖誕禮物。（網上圖片）

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38歲的愛瑪（Emma Tapping）是三子之母，住在英國皇家屬地的曼島（Isle of Man），十分重視聖誕節的她，以往也曾花2000英磅（約2萬港元）為子女買聖誕禮物，今年聖誕前夕她早為孩子準備了超多聖誕禮物，一盒又一盒的全堆放在聖誕樹下。

愛瑪把照片上傳至其Instagram，相中可見，因禮物實在太多，整棵聖誕樹幾乎淹沒，誇張的畫面令一眾網民嘩然。

沒料到這個超多禮物的聖誕樹，卻為她惹來責罵，有網民認為她這個行為令人嘔心，指世界上有許多人需要幫助，她應把錢用來捐助別人；亦有網民純粹「葡萄」愛瑪，直言「可能因為我的樹下只有11個（禮物），就覺得這張照片真的很噁心。」

更多理性網民認為愛瑪的行為並無問題，「我認為她有權把她辛苦賺來的錢花在她想要的東西上，並不是由我們決定」。

對於被非議，愛瑪反駁自己並無寵溺孩子，雖為孩子買了禮物，卻不會盲目送出，「如果他們要買東西的話，就要用做家務來換取。」她又指平日努力工作，打兩份工，但「聖誕節是重要的日子，我真的不在乎別人的想法。如果我要在聖誕節寵溺他們，沒有人可以阻止到我。」

（每日郵報）