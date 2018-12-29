【前男友請飲】台女應承出席終缺席　指因尊重新娘　惹網民熱議

前度結婚請飲，去還是不是？這絕對是一大難題！台灣一名女生近日在「Dcard」討論區以「前男友的婚禮，我是不會去的」為題發帖，指接到學生時期的前男友邀請出席婚禮，她最初一口答應，其後獲悉新娘子知道她是前女友身份後，便打退堂鼓，改為封上6000台幣（約1524港元）的大利巿，向男方表達祝福心意。樓主解釋不出席婚宴，是她對新娘的尊重，又稱如自己結婚，也不會向前度發喜帖。帖子引來網民熱議，有人大讚樓主安排很好，且大方封上厚禮，是好聚好散；但亦有人認為她答應出席後才爽約，很不成熟。

前度結婚請飲，去還是不去？是許多情侶的難題。圖為示意圖。（電影《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

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樓主表示，跟前男友是由高中到大學三年級在一起，雙方有過很多青春甜蜜的回憶，但數年前因一些事分手後便沒有再聯絡。直至上月，樓主接到前男友來電邀請她出席婚禮，她看着以往的感情份上便答應出席，追問下得知對方的未婚妻知道她與男方的關係後，最終沒有出席婚禮，並託友人轉交6000台幣禮金予男方表示心意，稱「這6000塊，是祝福你們的，畢竟婚禮開銷很大，也是感謝你曾經帶給我很多美好的回憶」。

樓主解釋，「我沒去，是我對新娘的尊重」，又以女生的心態去猜想，前男友的未婚妻或多或少會因為她而有「疙瘩」（心有介蒂），又稱日後自己結婚時，也不會邀請前男友出席，因她想「保護」現任男友。

曾經深愛的戀人結婚了，身邊人卻不是自己，難免感到不是味兒。圖為示意圖。（電影《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

帖文令網民熱議應否出席前度的婚禮，不少人大讚樓主大方，分了手還願意付出不低金額的人情予前男友，稱「看來妳對他真的很好，都處處想着他」、「我如果是男生會被暖到」。有人質疑男方根本不該邀請前度，又指樓主「幹嘛浪費錢」、「6000太誇張了吧！人沒到呢」。有網民直斥「不懂邀請前任的人，內心在想甚麼」，指若雙方不是和平分手的話，更加不該邀請前度。

但亦有人表示能理解前男友的心情，畢竟樓主曾是重要的存在，當然希望對方能見證自己人生重要的時刻，「我也會想邀請前男友，他的存在也是我的過去……曾經帶給我美好的回憶」，還指樓主稱答應了但又沒有出席，其實是很不成熟，「那會讓他們其中一桌空了一個位置，簡單來說就是浪費」。

（「Dcard」討論區）