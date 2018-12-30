【美齡幸福便當】妻外出工作　港男破格做全職爸爸　最難耐是孤單

本港傳統觀念是男主外、女主內，「全職爸爸」仍屬罕見，但稱職的「主爸」，其重要性跟全職照顧孩子的媽媽一樣重要。教育博士陳美齡走訪14個香港家庭，寫成《美齡幸福便當》分享各家庭的不同育兒經驗。書中其中一個家庭育有三名兒子，母親負責主外，父親則主內，才明白「全職爸爸」的辛酸，實在非旁人能明白。 傳統角色互換至今已有8年，父親坦承要邊學邊做，初時更須面對親戚的壓力；但既然作出了選擇，便得勇敢走下去，他指以男性身份照顧兒子，有別於母親的柔性，可與兒子一起玩耍探索。至於教育方面，他以因材施教的方針為目標，平日亦會悉心自製「貧富便當」，讓兒子認識世界貧富懸殊，知道幸福不是必然，學懂感恩。 談及身為全職爸爸的辛酸，原來是來自孤獨感，因為並無太多同道人可分享心情，但看到3名兒子健康成長，爸爸便感到心滿意足。

Kuli坦言做全職爸爸最大困難不是外來的壓力，而是自身的孤單。（出版社提供）

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以下是《美齡幸福便當》的節錄內容：

今次的主角爸爸Kuli，挑戰社會常規，當上全職爸爸照顧三名兒子，開拓了一種新的價值觀。Kuli與妻子Ross均是社工，Kuli憶述：「八年前，當時太太得到新的工作機會，而我的工作則剛巧完約，我們均喜歡挑戰自己，給予機會自己成長，我亦希望增加家庭參與度，故便嘗試由我當起全職爸爸，照顧三個兒子。」

Kuli一開始當上全職爸爸時，他不懂為嬰兒洗澡；他每次到街市買菜都被問：「放假呀？」；他與太太的爭執也多了，如洗碗的清潔程度也有分歧，但他還是硬著頭皮去嘗試、學習。於大家慢慢適應，互相包容下，轉眼便過了八年。Kuli回想說：「初期親戚會給予壓力，傳統思想會覺得男人應賺錢撐起家庭，要不然男人的價值就會降低。不過我自己作出了取捨，錢賺少了，但陪伴他們的時間多了，甚至可以自己當上導師，每天見證他們一哭一笑，慢慢成長，一切也是值得的。」

現在長子則澄已經九歲、二子則垣七歲、幼子則延四歲。Kuli會替他們剪頭髮，三人均與爸爸一樣束平頭裝，一看便知是四父子。美齡甫進入Kuli的家，目光馬上就被三張大、中、小的桌子吸引，甜蜜笑說：「我也是有三個兒子的，一見到三張桌子，就很懷念這種溫馨的感覺！」

全職爸爸須要高度自我肯定，不要理會別人的目光。（GettyImages/視覺中國）

美齡認為Kuli能成為一個全職爸爸，是需要很多條件的：「必定要有非常高的自我肯定能力，要知道自己的價值，不理會別人目光。一般人看到非主流或新事物，多數會有質疑，所以自己要有周詳的計劃，也要有勇氣實行。Kuli與Ross能跳出男女定型，是另一種幸福的形式。」

問到Kuli如何形容三個兒子的性格，他說：「長子有愛心、醒目、懂照顧別人；二子則聰明、轉數快；幼子年紀少，尚未定性，不過就最嬌嗲！」經過美齡帶三個小朋友到超級市場後，覺得三人均非常活潑好動，到處跑跳，不難看出是由爸爸照顧。因為如果由媽媽照顧的話，一般會較介意別人目光。她補充說：「其實無論是由父或母全職照顧，另一半也可多陪伴子女，因為有些事情只有父或母才能教到，例如父親可教兒子風度，母親可教女兒儀態等等。」

Kuli說：「若由媽媽照顧的話，會比我更細心和更多關愛，但我則較喜歡與他們玩耍，與他們一起探險歷奇。」Ross也同意自己通常會做安撫兒子的角色。她十分欣賞Kuli的育兒方針：「他非常自由，沒有框架，不會人云亦云，能因材施教，看得準每個小朋友的個性，例如長子吸收力好，便發展學業，二子則運動較好。而且他的管教方式亦十分有效，試過兒子們不肯做功課，爸爸便說不用心就不要做，然後收起功課，那他們便會馬上知錯，珍惜做功課的機會了。若我自己當全職媽媽的話，我只能是個普通的媽媽，但他已經超越了一般家長的水平。」

「富」便當是蝦膠釀雞翼。（出版社提供）

聽著妻子的讚賞，Kuli不禁流露自滿神情。Ross不忘感謝Kuli一直以來的付出，續說：「我自己早上要上班，放工又累，回家後最多也只是陪兒子聊聊天、玩玩耍，很少會幫助到Kuli。許多人覺得我要負擔家庭，但其實是Kuli一直支持我。有時兒子們會叫錯我做爸爸，或做了甚麼都先叫爸爸看，我便知道他在兒子們心中的地位，但輪不到我去羨慕，因為他的確很辛苦。」

長子則澄升小一時，Kuli覺得學校飯盒的油鹽、蔬菜等份量不能控制，他希望能自己主導兒子的健康，也認為便當可以促進親子溝通，例如今天兒子覺得好不好吃已是一個話題。於是他在四年前便開始為兒子做便當，更悉心設計了「貧富便當」。

所謂「貧富便當」，是藉著便當向兒子解釋世上有貧富之分。訪問當日，他便為美齡製作了一個放有雞翼釀蝦滑的「富便當」，而另一個則是洋葱炒蛋的「貧便當」。他希望告訴兒子們，世界上有落後的地方食得簡單，但同時亦有人富貴得可以餐餐「魚翅撈飯」。讓他們知道世界的現況，告訴他們幸福不是必然，要學懂感恩，幫助有需要的人。除此之外，「貧富便當」也能傳達價值觀予兒子，Kuli說：「試過前一晚兒子不聽話，但我第二天仍做了『富便當』給他，希望他能反思為何自己做錯了，爸爸仍如此愛錫他。」Kuli認為懲罰小朋友的作用不長久，重點是要他自省，變成自己的價值觀，待父母不在他身旁時，他仍能分清是非黑白。

全職爸爸要勇於走新的路，為下一代男士帶來展望。（GettyImages/視覺中國）

Kuli育兒除了使出軟功，有些規矩還是必須遵守。他憶述一次把兒子懲罰得最重的經歷：「有次二子因為學校的事情講了很多謊話，一個掩飾一個，給予很多機會仍不肯認錯，那我便狠狠懲罰他。我認為要令兒子學懂承擔責任是爸爸的職責，社會上很多高位人士為了逃避責任而說謊，但做錯事要承擔，而非推卸，做一個負責任的人是從小到大的，現在不扭轉，將來只會害到他。」

Kuli還記得當晚二子是哭著入睡的，幸好，翌日二子冷靜完，他主動去擁抱爸爸，行為亦馬上轉好，Kuli便知道他已經成長了。這事同時也成為Kuli與兒子最溫暖的回憶。

Kuli作為全職爸爸面對的最大困難，竟不是對外，而是自身的孤單：「一個全職爸爸，沒有人可以分享苦與樂。兒子同學一般都由媽媽照顧，我不方便與其他母親過於熟絡，難以融入媽媽群組。平日朋友、舊同事們都在上班，而且也不太理解我的處境。而我自己不認識其他全職爸爸，所以也挺孤單的。」Kuli續說辛酸：「以往上班，完成了一個工作後，會得到成功感，但全職爸爸的工作是日復日，沒有終結的，而且天天工作也差不多，唯有自己轉換心態，享受每一刻。現在看見他們吃光便當，讚賞便當好味，我便心滿意足了。我也嘗試為照顧兒子加設一個期限，如一、兩年後看他們有沒有進步之類。」

當上全職爸爸的八年光陰過去，Kuli鼓勵欲當上全職爸爸的男士：「只要你有勇氣跳出第一步，肯嘗試便會有出路。就算失敗，大不了重返職場，不用怕！」他的勇氣，值得我們佩服。

陳美齡認為Kuli得到太太支持，能專心照顧兒子，是擁有新思維的新一代家長。（出版社提供）

美齡心聲

Kuli的選擇是勇敢的。做全職爸爸，雖然不是前所未聞，但還是比較稀有。能夠作出這個決定，表示他並不受傳統思想控制，勇於走新的路，為下一代男士帶來展望。這值得我們為他鼓掌。Kuli有自己教孩子的理論，很有意思。和他們共度一天，可以看得到孩子很聽爸爸的話，感謝爸爸，也希望得到爸爸的認同。Kuli會跟孩子們說道理，孩子也會聆聽他的說話。我覺得他們好像球隊，爸爸是教練，齊心合力的支持家庭。

三個男孩子，非常聰明活潑。大哥有領導力，能觀察四周情況和旁人的反應，選擇最佳途徑；二哥比較老實，明白事理；小弟只有四歲，自信爆棚。但我也有擔心之處，男孩子都喜歡學人講粗言穢語，Kuli的三位男孩也不例外。他們的說話真的令人面紅心跳，當我的節目拍檔Dixon告訴小弟我是博士時，小朋友立刻說，「哈哈，佢係——！」然後說了一句難聽的說話，令我嚇了一跳。能立刻想到那句話，表示他的頭腦非常快，可以把學過的知識和剛得到的情報連結，作出一個結論表達出來，這是可喜的。但同時，這也表示他的腦袋裡有很多骯髒的說話，而且他覺得隨時也可以說出來，這不是好事。小小的他，十句說話中，至少有三分之一是用粗話來挑戰對方的。但他並不了解自己的行為有問題，只是覺得好玩。

在心理學上，用粗言穢語去攻擊或嘲笑別人，是為了建立自己的優勢：「我比你強！我看不起你！我笑你！你奈何不了我。」但其實小朋友並不需要用這種方式去保護自己，有很多正面的態度能和人建立好的關係，否則旁人會看不到孩子的優點。那是可惜的，因為他們都是好孩子。

這一點，Kuli可以和他們說清楚。但我也留意到，孩子們在父母面前，不會用那麼多粗話。面對著父親，三兄弟可能會自自然然只做爸爸認同的行為。但Kuli和太太Ross可以告訴他們，甚麼都可以和爸媽說，不需要隱藏。教男孩子真的不容疏忽！我也是三個男孩的媽媽，我的其中一個家規是不可以說粗話或傷害人的說話。因為言語也是暴力，會傷害他人。「令人感到高興才是我們交流的目的。」若他們說了骯髒的說話時，我會提醒他們要漱口。解釋清楚之後，我的孩子們都不用骯髒的說話了。

Ross是Kuli的大粉絲，尊重Kuli，感謝Kuli。Kuli受到Ross的支持，能專心的為兒子們操勞。他們是一對好拍檔，是擁有新思維的新一代家長。我衷心希望他們成功把孩子們帶大，證明給社會知道，男女有平等的選擇權，人盡其才，自己有權挑選自己喜歡做的事。

書名：《美齡幸福便當》（三聯書店）

作者：陳美齡

1955年出生於香港；1972年憑藉《虞美人花》在日本作為歌手出道。先求學於上智大學國際學專業，後於加拿大多倫多大學（社會兒童心理學專業）畢業。1985年結婚，翌年生下大兒子。1989年，前往美國史丹福大學攻讀教育學博士課程。留學期間的1989年當年，二兒子出生。1994年獲得教育學博士稱號（Ph.D）。1996年三兒子出生。之後，除了參與各類演藝活動，也兼任隨筆作家、聯合國兒童基金會亞洲親善大使、日本抗癌協會「微笑大使」、香港浸會大學特別教授等，活躍於各個領域。

出版社：三聯書店

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。