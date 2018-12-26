探病男企正停車場出口阻車出　保安提企開即發難：你令我唔開心呀

每日「閱人無數」的保安員，不時遇到怪客。有在公立醫院任職停車場保安的網民撰文分享工作點滴，大呻不時遇到麻煩病人及探病者，稱曾提醒阻塞通道的人讓路免被撞倒，沒料對方反而發難扮暈，又斥他言語令人不快揚言投訴，令他深感無奈。

任職停車場保安員的網民日前於fb撰文講述工作經歷，大呻常遇客人濫投訴。（GettyImages）

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自稱「阿伸」的網民早前於facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」投稿，分享自己於公立醫院擔任停車埸保安員的經歷，他指常遇到奇人異士，口出歪理為拗而拗，「呢個世界啲人永遠都會搵藉口話問題未發生所以自己無問題」。

阿伸指上月中當值時，見一名病人及一名探病男子站於停車場閘口前的車路，因當時無車進出停車場，他未有理會兩人。約15分鐘後有車需從車場駛出，他遂走近兩名男子，善意要求兩人讓路，病人聞言即讓開，惟探病男卻大感不滿，反問：「做乜要企開？」

對於常有客人投訴，樓主阿伸無奈稱「成日以為我地好怕畀人投訴，又以為自己一投訴我就無咗份工」。（GettyImages）

阿伸解釋請他們讓路是為了方便車輛出入，但探病男並無理會，更稱「咩呀！而家人重要啲車重要啲？梗係人重要啲啦」，其後更突然表現「不適」，稱「哎呀我而家頭暈」並坐於地上，數秒後又再彈起身發難，怒稱「我而家嚟探病，你句說話令到我好唔開心，點解你要咁？」

阿伸回應自己只是善意提醒，「怕你畀車撞倒提醒你地小心」，但探病男仍未「收手」，無賴地稱「你咪叫佢撞埋嚟囉，你仲可以做證係佢撞我，如果你覺得我阻住咪叫警察出告票比我囉」。

阿伸其後到閘口處理入閘車輛，探病男則轉為與被阻路而未能離開車場的司機對話，並一度向對方表示事件責任在於保安員。當該車輛離開後，探病男又對阿伸稱，「嗱！我同個司機講咗，佢叫我唔好嘈，如果唔係我就嚟你料㗎喇，你咁講嘢令我唔開心你錯呀」。阿伸不甘「被屈」，重申自己只是善意提醒，惹探病男不滿：「你係咪仲要講呀，信唔信我投訴你呀？」

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阿伸深感無奈，只說「你咪投訴囉」便返回工作崗位，探病男與病人朋友則乘升降機離開，但10分鐘後又折返停車場。探病男突然問阿伸「係咪想收信」，冷嘲熱諷一輪後又問其全名，阿伸遂遞上員工證，「點知佢居然第一次露出笑容，仲同我講唔該晒然後走咗」。

阿伸指，探病男特意返回停車場的目的只是為了知道其姓名以便投訴，「成日以為我哋好怕畀人投訴，又以為自己一投訴我就無咗份工，喺醫院上至醫生下至我哋保安同清潔工人都成日接投訴，如果咁就炒我諗唔洗一個星期醫院無晒人返工」。

帖文吸引網民留言，直指探病男有心鬧事，「依家啲人都黐線，係要搞到人哋無咗份工先開心，做人使唔使咁絕呀」，「見到別人着制服就覺得自己高人一等」。有人則認為阿伸不應放過探病男，「報警玩大佢，大家齊齊煩」，又笑言「呢啲應該歸類為傻人」，「你肯定佢係嚟探病唔係睇病？」

（fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」）