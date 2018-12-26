患癌母親在家休養　連登絲打呻阿妹只顧拍拖拒照顧　網民各有看法

照顧長期病患家屬的壓力非一般人能理解，有連登絲打昨晚發文，大呻患末期癌症的媽媽最近在家休養，但一向負責留家照顧媽媽的妹妹卻只顧出街及拍拖，並表示「照顧佢（媽媽）好辛苦」，建議送她入院交由專業人士照顧，令樓主大感不滿，直言「真心唔明阿媽都去到呢個地步，點解仲有心情拍拖、去BBQ、開Party」。 有網民看過帖文均送上祝福，有人認為樓主妹妹「唔識諗」，甚至批評她「無良心」，但有許多人卻認為樓主應體諒妹妹長時間照顧媽媽的壓力，「最辛苦嘅往往係照顧者」，不應惡言指責。

有連登絲打發文大呻親妹節日只顧外出慶祝，未有好好照顧患癌母親，引起網民討論。圖為示意圖。（GettyImages）

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有連登絲打近日以「阿媽病到死死下，個妹仲可以拍拖唔返屋企」為題發文，稱患上末期癌症的媽媽近日留家休養，惟上星期開始情況轉差，「唔想食嘢，因為會好脹好辛苦，小便去唔到，行路都無力，每日都瞓喺床」。樓主稱，媽媽病情未轉差時，本身無工作的妹妹一直在家照顧，自己則於下班及周末時幫忙。

樓主指妹妹「由一開始都算用心照顧」，漸漸「變到家居清潔都唔做，剩係留畀我」，平日對媽媽的態度亦無耐性，稱媽媽曾問妹妹為何不陪她覆診，惟她「大大聲話『我有煮飯俾你食㗎』」。當樓主留在家時，妹妹便會外出，間中會在男友家過夜，近日節日假期更不斷有節目，「冬至嗰個星期六日、聖誕節佢都冇返過屋企，問都冇問過阿媽點」。

樓主認為，雖然未必改善到媽媽的身體狀況，仍希望留在其身邊陪伴她走過人生的最後階段。圖為示意圖。（GettyImages）

樓主續指，妹妹早前發訊息給她，表示「全日stand by照顧佢（媽媽）好辛苦」，又指因她「醒瞓」，但媽媽經常半夜起身令她難以安枕，故「寧願去條仔到瞓，休息足夠朝早返嚟再照顧」，甚至曾建議將媽媽送返醫院，讓專業人士照顧，指「阿媽同我地都會無咁辛苦」。

樓主看過訊息，沒有感到同情，反而認為妹妹「所講嘅嘢8成係bull shit（胡說八道）同美化自己」，因媽媽曾對她說妹妹「經常瞓到中午先起身，朝早餓到佢手軟腳軟，一起身就係玩電腦睇綜藝」。她抱怨稱，雖然認同媽媽目前的狀態的確應入院，但認為妹妹發訊息的目的「都係想為自己唔返屋企安個理由」，直言「真心唔明阿媽都去到呢個地步，點解仲有心情拍拖、去BBQ、開Party，就算阿媽呢個情況係幫唔到乜手，陪喺佢身邊已經係最大嘅支持」。

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有網民分享過來人經歷，直指「每曰24小時照顧，真係心力交瘁」，建議樓主體諒妹妹處境。圖為示意圖。（GettyImages）

一眾網民對樓主=經歷深表同情，紛紛留言祝福她及其媽媽，「加油頂住阿絲打 你媽一定知你孝順」，但對於樓主妹妹的情況則有不同看法。有網民批評樓主妹妹不理媽媽病重仍只顧玩樂是「無良心」，「你個妹咁對阿媽講咩良心」，「專心照顧伯母好過啦，唔好再理你個妹，已經無得救」。

不過亦有人認為樓主妹妹長時間全職照顧媽媽，有壓力亦是人之常情，估計她可能是不懂處理負面情緒才會一時逃避，「你要知道你阿妹都好辛苦，佢一至五全日都要照顧阿媽，就算幾有忍耐力幾識諗都會burn out嘅時候」，「試吓樓主同個妹調返轉，樓主照顧媽咪阿妹返工，就知日復一日照顧一個病人係幾辛苦，唔可以走開、唔可以放break放假，只要係抖吓就會變成人哋口中嘅不肖子，有時要企喺對方角度諗先會明白」。

（連登討論區）