換新身份證前夕網民好煩惱　急練表情減雙下巴　「唔換得唔得？」

新一代智能身份證全港市民分階段更換，首批人士最快可於明天（27日）申請換領。這張不知要用多少年的證件，令不少女網民大感苦惱，唯恐照片一拍出事再難挽回，換證前夕好徬徨。有人聲稱已先在家練定表情，有人不想雙下巴示人求問點算好，更多人對舊證依依不捨，直指影得靚，哀問：「唔換得唔得？」

入境處早前公布會陸續為香港市民換領全新身份證。（資料圖片）

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有網民在網上討論區「親子王國」發帖，問姊妹們如換新身份證會否化淡妝，直指怕影得不自然，又問拍照時有什麼要注意，例如應微笑或是露齒。她的煩惱即時引起其他網民，特別是女網民的關注，有人分享指自己會化淡妝去拍照，更會先在家練習表情，甚至稱已在家中努力減肥力求縮小臉部面積，爭取拍出自然美照。

更多網民大嘆歲月催人，直指10年前拍照時「面尖尖」，現在卻變胖了，而且當年拍得好看，極度不想換證，哀問：「唔換得唔得！」

入境處早前公布會陸續為香港市民換領全新身份證，不少人最關心影得靚唔靚，打算化個淡妝去影相。（資料圖片）

不少網民直言忐忑不安，只因怕一影出事難挽回，「一定化，今次影完起碼又要對住10年，出街又要帶，出國又要帶，見工貸款申請信用卡都要用，太樣衰唔得。」有女士搭單問如何可除雙下巴，當獲回覆着樽領衫時，其他網民即時喝停，「會顯得個頭更圓大」、「會仲明顯㗎」，又指平日而言改着V領反而可能有用。

其實早有姊妹們綜合以前換證經驗，在其他討論區分享拍照小貼士，她們指化妝是沒有問題的，太濃妝反而會走樣，因身份證相片是黑白相，如眼影太深色最後或會「一撻撻」；有人則提醒影相時頭髮不能遮眉，否則會被要求夾起，到時可能更「出事」，又指絕不能戴有色隱形眼鏡「大眼仔」，以及不能露齒笑。有人則關心髮型問題，勸大家不要亂染淺色頭髮或嘗試太特別髮型，否則很大機會後悔。

不過有智者「突破盲腸」，留言稱「老實講影身份證真係唔好搞咁多嘢……除非你可以保證自己以後幾十年出街都係用呢個look……如果唔係盞自己麻煩……出街被人查身份證或者過關都會被人問長問短……」

想知幾時到你換，即睇：

+ 5 + 4 + 3

據入境處早前公布，行政長官、行政及立法兩會議員、主要官員、入境事務隊成員、警務人員及勞工督察均為首批可申請換領人士，最快可於明日提出。

至於普通市民，首批可換領者為1985至1986年出生市民，由明年1月21日起至3月30日可辦理；第二批為1968至1969出生的市民，在明年4月起可更換。其他年齡的市民其後緊接更換，最後一批為1954年或之前出的市民，預計2022年可完成換領身份證計劃。

入境處今年更提別提供「關愛措施」，市民在所屬年齡組別換證時，可帶同兩位65歲或以上的親友一同辦證，長者毋須額外獨自換證。而在2019年第二季起，入境處人員亦會安排直接到院舍提供換證服務，住院殘疾人士及長者可選擇在院舍內換領身份證。