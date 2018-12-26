3兄弟開心拆聖誕禮物　細佬抽中苦瓜即匿枱底爆喊　網民：好可憐

每年12月26日相信是每個小朋友都喜愛的日子，因為終於可以拆禮物！一名台灣媽媽在facebook上載影片，表示一家人共聚天倫過聖誕，她與丈夫更為3位小朋友特設抽獎環節，兩位哥哥都抽中玩具，但弟弟卻抽中一堆餅乾和最討厭的苦瓜，馬上扁起嘴來，之後更跑到枱底大哭。幸好爸爸及時「補送」玩具，弟弟才再次展露笑容，不少網民都大讚他超可愛：「好崩潰的小孩！」

女網民與丈夫為3位小朋友特設抽獎環節，兩位哥哥抽中玩具，但弟弟就「中伏」抽中一堆餅乾和最討厭吃的苦瓜。（fb群組「爆怨公社」片段截圖）

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一名陳姓台灣媽媽於fb群組「爆怨公社」上載影片，表示自己與丈夫為3個小朋友準備了4份聖誕禮物，讓他們用抽獎方式選禮物，其中3份都是機械人玩具，而最後一份是他們最討厭的苦瓜。不過媽媽稱：「別擔心，抽到苦瓜的小孩一樣有一份正常玩具！」

片中可見，兩位哥哥輪流拆禮物包裝紙，得知是玩具後都高興歡呼。弟弟羨慕哥哥們都拿到玩具，豈料自己一打開紙箱，就發現箱中有10包餅乾，更有一條白苦瓜，弟弟初時難以接受，一臉不願意說：「哥哥都有玩具，我沒有……」哥哥們鼓勵他接受禮物，但弟弟完全聽不入耳，更走到枱底不斷哭泣。

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後來爸爸靜悄悄拿出最後一份未被抽中的玩具給弟弟，他接過後馬上拆開，發現是玩具才笑起來，媽媽就笑言：「今晚聖誕節就給他一個永生的難忘。」

不少網民都稱弟弟的反應搞笑，「以後不敢挑最大包的了」、「小孩子反應真可愛」、「這輩子跟苦瓜有不共戴天的仇了」、「媽媽很壞！」有網民更大讚父母非常有心思，「3個機器人耶，好大手筆」、「爸媽很用心給驚喜」又指哥哥們很有愛，幫忙安慰弟弟。

（fb群組「爆怨公社」）