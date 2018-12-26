交換禮物下限50元台幣　台男「厚禮」超支50倍　網民：樓主健在嗎

聖誕節和朋友交換禮物，為免收到「太hea」禮物，有人會為禮物價錢設下限。一名台灣網民在facebook發文，說準備交換禮物，而禮物價值下限是50元新台幣（約13港元），他忽發奇想買來價值「2500台幣」（約636港元）的糖果，還買了盒子包好，寫上一句「恭喜啦」，非常有心思！不過，大部分網民看到禮物「真身」後都着他要小心人身安全，稱「全殘跟半殘，請選擇」，甚至說：「如果抽到這個，我會讓那個人，看不到25日的日出。」

一名台男在facebook群組分享自己價值「2500台幣」的禮物。（fb群組「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/l7U1Y7t5LO

交換禮物有多種玩法，一般學生哥會設價格上限，例如最貴只可買總值50元的東西，考驗大家心思之餘，也減輕荷包負擔。然而有些人則會設下限，避免大家送出一卷廁紙、路邊樹葉等「太hea」的禮物。一名台男在fb群組「爆廢公社」發文，上載自己別出心裁的聖誕禮物，豈料被網民評為「最爛禮物代表

」。

從台男上載的照片可見，所謂的「2500台幣」，其實是兩粒玩具糖，糖果包裝分別印上「台幣2000元」及「台幣500元」的鈔票圖案，台男還買來一個盒子裝起，上方寫着「價值2500台幣」，下方則畫了一個抵死圖案說「恭喜啦」。台男似乎知道自己「玩太大」，在帖文寫道：「我準備的交換禮物，這樣能活着走出去嗎？」還補充指最低下限是50元新台幣，盒子就剛好是這個數目。

+ 2

網民看到禮物後形容「拿到的人看到會很期待，打開看到會很想打人」、「小心被整個包括盒子塞回你嘴裏」，不少人都認為樓主的玩笑開太大，「我可能會拿來丟你」、「你會被打死」、「樓主健在嗎？」。有網民就說兒子交換禮物時收到馬桶蓋，「看到你的禮物後，我不生氣了」。

（facebook群組「爆廢公社」）