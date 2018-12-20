酒池肉林21世紀版　杭州酒店推巨型鴛鴦火鍋溫泉　網民：辣腫下體

火鍋配料多不勝數，原來除了豬牛羊雞還有「人」？杭州天氣漸冷，一間酒店有新噱頭，推出直徑5米的「鴛鴦火鍋溫泉」，一半放辣椒，一半放生菜、菇菌等養生佐料，讓市民在冬天浸在火鍋中，一邊泡溫泉，同時在池邊享受火鍋美食。不過許多網民對這樣子吃火鍋不太受落，不但追問泉中食物能不能吃，更擔心問道：「下體會不會辣腫？」。

杭州一間酒店推出鴛鴦火鍋溫泉，讓旅客一邊浸泡一邊吃火鍋。（視覺中國）

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杭州第一世界大酒店雲曼溫泉在周日（16日）推出一個直徑5米的巨型「鴛鴦火鍋溫泉」，讓遊客可以穿泳裝浸泡，這個火鍋一半放滿辣椒，另一邊放滿生菜、菌菇、枸杞等養生佐料。池中就放滿一個個火鍋，讓遊客一邊泡溫泉一邊開餐。

酒店表示，這個火鍋是暖冬節推出的系列活動之一，稱「季進補，來年打虎，適度泡溫泉可以使肌肉、關節鬆弛，消除疲勞，還可以擴張血管，促進血液迴圈，加速人體新陳代謝」，而一邊泡溫泉一邊吃養生火鍋是「從未感受過的新奇火鍋體驗」。酒店員工更會扮成嫦娥等角色為客人傳菜，場面十分搞笑。

杭州一間酒店推出鴛鴦火鍋溫泉，讓旅客一邊浸泡一邊吃火鍋。（視覺中國）

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酒店還找人扮嫦娥送火鍋。（視覺中國）

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不過，網民對這種「搞作」就不太受落，劈頭就一句：「商業促銷的無厘頭化遲早毀了中國經濟」。有人就大鬧這個火鍋浪費食物，「生菜還能吃嗎？辣椒還能吃嗎？」，又問如果「泉水」濺到小火鍋裏怎辦，「一不小心就會把洗澡水濺到火鍋裡」。許多人就關注火鍋放辣椒的一邊，質疑辣椒如何不燙傷皮膚，「腿不辣嗎」、「下體會不會辣腫？」。

（綜合）