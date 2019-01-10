【南豐紗廠】荃灣舊紡織廠活化重生　變身型格工業風打卡新景點

荃灣的南豐紗廠經過四年活化，搖身一變成為荃灣社區的文創空間，更是一家大細和年輕人周末消閒、拍照留念的好去處。

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「文創 x 歷史 x 工業風」為主打的南豐紗廠吸引到不少潮人參觀。（作者提供）

建於60至70年代的南豐紗廠（4至6廠），經過4年活化，搖身一變成為荃灣打卡新景點。以「文創 x 歷史 x 工業風」為主打，既引來一群群潮人來影文青相，也吸引不少大朋友來懷舊一番，重温昔日足跡。

南豐紗廠舊貌。（資料圖片）

由白田壩街進入南豐紗廠（The Mills），一系列以懷舊及紡織主題的創意壁畫已在恭迎大家來影相。

再走進紗廠裏，看到幾何線條構成的巨型聖誕樹懸掛在中空大堂，型格十足；細看一條條「樹幹」上，原來融合一班默默耕耘的紡織業界群英迷你雕塑，就像向昔日工人由衷致謝。

南豐紗廠活化項目（The Mills） 由4、5及6廠組成（1至3廠即現時私人屋苑翠豐臺），寬趟環境配合超高樓底及玻璃幕牆建築，營造偌大的透視空間感。與現代建築習以為常的「用到盡」精神大相逕庭。

南豐紗廠外觀。（作者提供）

不妨讓自己留白一個下午，漫步於昔日廠廈環境中重拾舊情懷，體驗當中的工業風cafe、文創小店及展覽，也別忘了到天台放空一下，或細意欣賞多幅藝術壁畫。

貓人後記：

織織復織織，貓人心戚戚!

當我踏進南豐紗廠一刻，眼前這座重生景點依然保留部份古舊紡織廠元素，令我不期然憶起昔日童年時，曾經跟著貓人阿媽衫尾出入工廠的日子，一步一印記，竟然有點感動。

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撰文：世外貓人 一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「文青新景點 南豐紗廠工業風重生」​】

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