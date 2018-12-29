台學生包半間火鍋店慶生　唱生日歌嚇到人　逐桌道歉：我們太吵了

在餐廳慶生是平常事，但有時樂極忘形難免打擾到其他食客。日前，一名台灣網民去吃火鍋，撞到一班高中生包半場慶生，席間他們突然大聲唱生日歌，因為人數眾多，聲音有點大，其他食客嚇了一跳。事後一名女高中生竟逐桌向其他食客道歉，擔心騷擾到別人用餐，網民驚呼：「我的老天呀，現在還有這麼有禮貌的小孩子嗎？」帖文上傳數小時已獲逾萬人讚好，有人甚至留言說「台灣未來有希望了」。

台灣女網民去吃火鍋，撞到一班高中生在慶生。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

台灣女網民指，一名女高生擔心慶生聲浪打擾到其他食客，竟逐桌向其他人道歉。（fb群組「爆廢公社二館」截圖）

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該名女網民昨在facebook群組「爆廢公社二館」分享，當時她和家人到一間火鍋店用餐，店內撞上高中生包半場慶生，其間他們突然唱起生日歌，「人超多所以一開口的時候大家有嚇到一下」，待他們唱完歌許完願後繼續各有各吃。

然而，一名女高中生居然站起來，一桌桌走過去道歉，說「不好意思，我們剛剛太吵了」，嚇得樓主大驚，心想天底下原來還有如此有禮的孩子，「台灣的教育原來還有救」。

其他網民看完帖文後紛紛點讚，「這孩子將來不得了」、「台灣最美的還是人」，甚至有人說「這篇看的我淚流滿面」。有眼利的學長、學姊認出學生來自台中豐原商業高級中學，建議可寫信到學校讚揚那名學生。台灣傳媒就事件向該校校長查詢，對方表示為學生行的為感自豪，更說會找出學生們，「給予適當獎勵」。

（綜合）