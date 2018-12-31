不少店舖為客人提供產品試用服務，原意讓顧客嘗試後可選到心儀產品，但這貼心服務卻成為某些麻煩客人「搵着數」的大好機會。有任職個人護理產品店的職員日前於facebook撰文，稱曾遇過客人擅自打開產品試用，答應試用完會購買最後食言，付款時更無賴地要求「一係你平畀我啦我買埋佢」，令樓主相當氣憤，直指「開人哋嘅貨嚟試，其實真係自私到極點嘅行為」。

不少店舖均提供產品試用服務，卻有麻煩客人藉機「搵着數」。圖為示意圖。（GettyImages）

有於個人護理產品店任職的店員發文大呻遇上自私客人之苦。（fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」截圖）

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該名於個人護理產品店任職的店員，早前投稿至fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」，大呻遇上自私客人之苦。樓主說，經常遇到客人未有詢問或通知的情況下擅自打開產品試用，然後放回貨架，但這些已打開的產品留下不同客人的「痕跡」，不能再次售出，只能被迫成為試用品，「間舖開開埋埋嘅tester 就係咁儲返嚟喇」。

樓主提到，投稿當日遇上一名客人詢問可否試用產品，他禮貌表示不能試用後，對方繼續要求打開產品「聞下味」，他只好照辦，然後繼續協助其他客人。不料當樓主應付其他客人時，「轉個頭10秒時間，呢位客人即拎起支嘢，倒落自己手背，跟住聞」。

樓主指曾遇過客人在未有詢問的情況下擅自打開產品試用。圖為示意圖。（GettyImages）

樓主即時上前，向該名擅自打開貨品試用的客人表示：「講咗無得試，咁樣支嘢唔賣得㗎喎。」對方即回覆會購買相關產品。至付款時，該名客人卻只購買另外兩件產品，並指着他曾打開及試用的產品稱：「呢支唔買住，未出糧下次先買，一係你平畀我啦我買埋佢。」

樓主未有交代如何回應客人的無賴要求，但回想事件時仍非常氣憤，怒斥「一開始已經話唔試得，試完你話買，畀錢嘅話唔買？仲要話平畀你？你係咪慣犯嚟㗎？」他又指，擅自打開貨品是「自私到極點嘅行為」，形容「去超市買豆豉鯪魚，唔知邊個好味，你又開嚟聞，沐浴露唔知邊支好用你倒返屋企試？」

原本答應會購買產品的客人，付款時就表示因「未出糧」而拒絕購買，更無賴地要求「一係你平畀我啦我買埋佢」。圖為示意圖。（GettyImages）

帖文引起網民討論，有人認為如客人未有詢問之下便開啟貨品及拒絕付款，行為其實與損毀貨品一樣，「零售真係遇唔少呢啲試嘢人，見到就叫佢一定要買」，「啲人係唔畀個教訓佢唔得嘅， 以為咩都可以隨心試」。

亦有人認為樓主不應讓客人打開產品後不負責任地離開，建議他要求該客人先付款，否則報警處理，「平啲就買埋佢喎，根本就係賤精出cheap招」，「唔比佢買另外兩個，淨賣用過嗰枝，唔買就報警」。

（fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」）