召車竟見古怪白布擋前座　女乘客途中偷看驚覺自己好危險

駕車者肩負的不止自己性命，惟總有不負責任司機輕視駕駛安全。有女網民日前租用白牌車，竟見司機用白布遮起前座，途中好奇心起偷看，才發現原來一直邊用手機看籃球賽邊駕駛，非常危險。事主後來於facebook上載分享事件，網民紛批司機忽視乘客安全，嘲諷：「以為去咗靈堂！」

有女網民日前租用白牌車，但司機竟用白布遮起前座，令事主已感愕然。之後在搭乘途中竟發現司機原來一直邊用手機看籃球賽邊駕駛，非常危險。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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有女網民於fb群組「巴打絲打Facebook Club」上載數張相片，她指本月28日早上召白牌車，一上車望見有塊白布遮起前方座位，連司機的樣子都幾乎看不見，大感奇怪。

搭乘途中事主指對司機遮白布感到好奇，於是在空隙中偷看，沒想到竟見司機駕駛途中，一直用放在架上的手機觀看外國籃球賽直播，令她感到憤怒又無奈：「呢個行為好危險，真係要注意安全」。

不少網民批評司機行為過份，「咁都得」、「各位司機麻煩專心啲，真係唔好累己累人好唔好？」、「 無撞係高技術同好運」網民更嘲諷白布的作用：「此地無銀」、「『掩耳盜鈴』真實版」、「炒車咪可以拎嚟包頭」。

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亦有部份網民不理解事主一開始發現奇怪白布為何仍上車或不問清楚，又勸喻她下次別再召白牌車，「你落到車真係執到」、「直頭1823 告佢揸白牌」、「評價應該畀一粒星佢」、「 投訴佢啦，等佢不用再揸，回家安心睇波，街上同時少一個炸彈！」

根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第52（3）、（5）、（10）（a）條及附表4已列明，使用私家車或輕型貨車作非法出租或取酬載客；或招攬或企圖招攬他人乘坐此類汽車的違例人士，如屬首次被定罪，可處罰款5,000元及監禁三個月，涉案車輛的牌照亦可予暫時吊銷三個月。

如屬第二次或隨後再次被定罪，則可處罰款10,000元及監禁六個月。如就同一汽車再犯罪，則有關車輛的牌照可予暫時吊銷六個月。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）