台烘焙迷回顧2018年　深宵狂貼包點相　網民流口水：想逼死誰啊？

為何深宵總是特別肚餓？在食肆打烊後的午夜時份貼出美食照，難免被肚餓親友狂轟。台灣有愛好烘焙者於除夕凌晨在「Dcard」討論區發文，稱要回顧2018年，發現自己存有了大量糕點照，由饅頭、麵包、蛋糕都有，只看照片已讓他有「療癒」感覺。不過，該批包點照片卻令網民愈看愈肚餓，「炮轟」樓主在這時間發出這種帖文，紛紛質問：「想逼死誰啊？」

台灣有烘培迷回顧2018年拍過的照片，發現做過的糕點種類很多，單看照片已讓人有「療癒」感覺。圖為樓主製的菠蘿泡芙。（「Dcard」討論區）

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網名「滑倒在廚房」的網民於除夕當日的凌晨33分，於「Dcard」討論區發文指自己在2018年沒甚麼時間回家，但翻看照片才發現做過很多糕點，「看了也蠻療癒」，帖文隨即貼出樓主的「傑作」，由芝士饅頭、麵包、甜品至蛋糕都有。從照片可見，糕點款式相當精緻，有令人食指大動的黑糖起司（芝士）饅頭、外型如冬菇的「菇菇饅頭」等等，而麵包味道更多元化，有羅宋、蕃薯、火龍果等，當中放入玻璃餅的罐子蛋糕更勾出網民的深宵食慾。

喜歡製作蛋糕點心的網民，在除夕回顧自己的2018年，貼出大量造過的糕點，網民「有得睇無得食」而深感不滿。（「Dcard」討論區截圖）

樓主稱今年最大收穫是成功做到「生乳蛋糕捲」，他指製作過程中曾一度焗到蛋糕脫皮，製作停滯不前。幸得同好網民建議，將焗爐溫度調高，才能烤出外型「美美的」蛋糕捲，令其不禁感慨有些事真是「教學相長」。不過他未有就此滿足，指未來希望能完成「將蛋糕表皮烤乾、蛋糕體仍能保持有濕潤」的挑戰，並會嘗試造出更多款式的「小點心」。

深宵放出食物圖，網民讚賞樓主的糕點感覺「好精緻，好好吃」、「饅頭好可愛」、「自己一個人吃『罐子蛋糕』一定會爽死」。但更多網民對「有得睇無得食」深感不滿，質疑在這個除夕的凌晨時份發這種圖片，「是想逼死誰」？看來既是感到肚餓，也有可能是自己過去一年沒做過甚麼而汗顏。

（「Dcard」討論區）