【一招衝出國際】日搞笑藝人裸體蓋枱布　扯走三點不露笑爆網

沒有最騎呢只有更騎呢。近日Instagram瘋傳裸男表演片段，片中男子躺下以枱布蓋裸體，再扯走仍能力保三點不露，神乎其技又爆笑的表演廣受好評，其實他原是半紅不黑的日本搞笑藝人，在網上爆紅前早已殺上「全英一叮」（Britain’s Got Talent）、「全美一叮」（American’s Got Talent），更在「全法一叮」（France’s Got Talent）殺入決賽，成功揚名海外。

表演片段吸引參演《行屍走肉》的Norman Reedus轉發，在IG上爆紅。（IG截圖）

Wes-P參加了「全英一叮」，在舞台上表演用乳頭扯布。（網上片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Wes-P（Mr Uekusa）（ウエスP「ウエスピー」）原名植草和久，現年30歲，屬吉本興業旗下搞笑藝人，同期藝人有重量級女星渡邊直美。他中學後開始上搞笑藝人學校，入行10年以上，不時現身日本綜藝節目，惟不算太受歡迎，一直寂寂無名。

他的人生轉機出現在幾個月前，當時他報名參加「全英一叮」，在舞台上表演他拿手的裸體「扯枱布」表演，更令人印象深刻的是，當時他以乳頭扯布，受到外國觀眾的一致好評，並火速爆紅。

+ 9 + 8 + 7

雖然Wes-P在「全英一叮」於半準決賽止步，但他不死心再參加「全美一叮」和「全法一叮」，終成功於「全法一叮」殺入決賽，其表演片段更在美國電視脫口秀節目《The Ellen Show》中播出，成為一時熱話。突然在國際紅了的他，單是今年已到外國表演逾14次，連他自己也直指今年真的很瘋狂。

近日Wes-P又一次拍片表演，同樣先在裸體上蓋布，放3套杯碟在重要部位上，再如「扯枱布」般扯開，成功掩蓋力保三點不露外，更鬼馬地在肚皮上放紙條祝大家聖誕快樂；有關片段被美國著名影星諾曼、參演《陰屍路》的Norman Reedus轉發，獲過百萬人讚好，令這裸體表演再一次在網上攀上高峰。

（Twitter「uespiiiiii」）