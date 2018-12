【一招衝出國際】日搞笑藝人裸體蓋枱布　扯走三點不露笑爆網

沒有最騎呢只有更騎呢。近日Instagram瘋傳裸男表演片段,片中男子躺下以枱布蓋裸體,再扯走仍能力保三點不露,神乎其技又爆笑的表演廣受好評,其實他原是半紅不黑的日本搞笑藝人,在網上爆紅前早已殺上「全英一叮」(Britain’s Got Talent)、「全美一叮」(American’s Got Talent),更在「全法一叮」(France’s Got Talent)殺入決賽,成功揚名海外。