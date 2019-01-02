【公安溫提】網戀騙徒真身令人崩潰　叫「懂你…」的女友是大叔

踏入2019年前夕，內地公安的微博小編再向男士們發溫馨提示，提及早前交友詐騙案抓獲279人，當中包括多名讓中招男士們魂牽夢繫的網戀女友，惟她們實際上是他們，真身不乏雄糾糾壯男或大叔，殘酷真相令人崩潰，提醒渴求愛人的男士們，新一年別再上當破財。

公安抓獲279名網騙疑犯，很多都是男扮女騙人。（錢江晚報圖片）

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臨海公安、平安洛陽認門派出所等微博小編，在2018年將過去前夕，在微博轉發有關早前就交友詐騙案調查的新聞，提及經數月偵查，早前在河北滄州查獲49個騙徒據點並拘捕279人，當中八成為男性，但他們當中不少同時是在網上假扮「小姐姐」的犯人，靠網戀煙幕迷倒男受害人騙財，最少500人中招，涉款金額達600萬元人民幣，最奇怪的是騙人者不少本是受害人，他們被騙財後反加入騙徒行列。

公安抓獲279名網騙疑犯，很多都是男扮女騙人。（網上圖片）

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公安提及的資料中，包括整理好的騙徒真身與網上男扮女的對比圖，索女鏡頭背後或原是壯漢，他們的網名更是引人遐思，那一個個在網上說着甜言蜜語撒嬌的女郎，網名有的充滿柔情、有的滿懷詩意，難怪令男士們自動暈浪。

其中那叫「懂你…」的長髮溫婉女，其實是個髮線微高穿間條衣服的男子；一頭金髮網名叫「悲傷的秋」的野性紅唇女，真身卻是皮膚黑黑厚唇男；叫「說愛我」的清秀妹，竟是五官粗獷的大叔；就算那名叫「Honey」嘟嘴甜美女生，真人真是女子，樣貌卻大走樣，面型身型與網圖看來相差足有一倍有多。

這警世溫提引起不少內地網民注意，不少人直指如是男受害人，看過騙徒真身後或會崩潰，有人打趣真令男人上釣的，就是男人，因為「男心更懂男人」，亦有人笑言騙徒名字「這麼非主流」。