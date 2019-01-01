「你跟我偶像有點像」　台男獲女同事讚賞即暗爽　得知真相超崩潰

獲得讚賞無疑令人開心，不過台灣一名男子面對同事的讚賞時卻哭笑不得。一名台男日前於facebook發文，稱與新來的女同事共晉午餐時，對方突然說了一句「你跟我的偶像有點像」，令樓主想入非非即時暗爽，但對方繼續解釋，指其偶像原來是卡通人物小熊維尼，令樓主相當崩潰。

有台男日前獲女同事讚賞稱「你跟我偶像有點像」，本來非常高興，但對方後來卻解釋「偶像」是卡通人物小熊維尼，令樓主相當崩潰。（fb群組「爆怨公社」截圖）

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該名台男日前於fb群組「爆怨公社」發文，抱怨早前與女同事發生的一段小插曲，樓主說其任職的公司近日請了一名女同事，不過樓主與對方屬不同部門，自女同事上班以來，二人只維持「點頭一下打招呼」的關係，不算非常熟悉。

當女同事解釋其偶像其實是卡通人物小熊維尼時，原本「暗爽」的樓主感到非常失望。（資料圖片）

至前日（30日）樓主與女同事碰巧於同一時間吃飯，兩人聊起天來，女同事突然對樓主說：「你跟我的偶像有點像。」樓主獲得女同事的讚賞，內心頓時小鹿亂撞並無限暗爽，正當他仍沉醉在幻想當中，女同事接着解釋：「你好像我的偶像小熊維尼……」將樓主從天堂一下子扔進了地獄。

感到相當崩潰的樓主聽罷不知如何反應，只好藉機離開，避免出現尷尬場面，「我東西都沒有吃完就馬上去工作了」。

樓主的經歷引來網民搞鬼回覆，問他是否像小熊維尼一樣「沒穿褲子」。（資料圖片）

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樓主的經歷笑翻網民，有人安慰樓主指「小熊維尼很可愛啊」，又指女同事的說法代表「至少他不厭惡你啊」，並「獻計」教他應如何回覆，「你要回：『那你一定是我的好朋友豬仔/跳跳虎，抱抱！』」。

亦有網民「突破盲點」，笑問樓主「你沒穿褲子上班？」，「你是不是跟維尼一樣沒穿褲子？」，獲樓主搞笑回應指「你怎麼知道我的生活習慣呢」。

（fb群組「爆怨公社」）