「Thinking Face」現身日本C95同人漫展　全身黃色造型引網民爆笑

日本大型同人活動Comic Market今年踏入第95屆（簡稱C95），剛於上年12月末開幕，會場除有大量動漫愛好者cosplay角色人物，更有各式各樣攤擋售賣二次創作的同人誌（即由一班動漫同好者共同創作的漫畫書籍、刊物等），非常熱鬧。有參加的網民在展覽期間發現有人扮演表情包中的「Thinking Face」，一身黃色造型引來全場目光及相機拍照，不少網民表示被這「頹爆」cosplay逗笑了，更笑言：「咁都得？」

有參加C95展覽的網民發現有人扮演表情包中的「Thinking Face」，一身黃色造型引來全場目光。（「Kdatlyno」Twitter圖片）

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全球最大型的同人誌展覽C95，又稱「冬comi」（冬コミ）於於12月31日舉行在日本舉行，當日有不少動漫愛好者穿上悉心準備的cosplay服裝，扮演最愛的動漫角色。有參加展覽的網民於當日發現竟有人扮演聊天工具表情包中的「Thinking Face」，更上載相片至Twitter，非常爆笑。

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相中可見「Thinking Face」由頭至腳都是黃色，非常搶眼，表情實體化更令不少網民大讚夠有創意又有共鳴，「真佩服！」、「表情包也可以cos」、「全身黃色很好笑」。

原來扮演者叫「Kudatorino」，亦是動漫愛好之人，更喜愛cosplay文化。他解釋自己一直努力構思不同造型，於是在今次3日展覽中，扮演「Thinking Face」，當中的表情頭罩更由其他扮演愛好者人手製造，心思絕不比常見的動漫主角扮演遜色。

其實早於上年的同人漫展，「Kudatorino」曾扮演由紙皮製造的哥斯拉，粗劣感令哥斯拉的樣子變得十分詭異，爆笑感十足。

（Twitter）