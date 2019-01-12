【有一種凍叫爺爺覺得凍】驚小孫女凍親　爺爺包到寶寶似隻糉

家中長輩常擔心孩子冬天穿不夠，忍不住為他們瘋狂添衣。早前網上瘋傳一段內地女童穿得像「愛斯基摩人」的片段，片中女童步履蹣跚，像把整個衣櫃穿上身，整張臉都被圍巾包裹，全身只露出眼睛。原來爺爺擔心小孫女冷病，出門前替她穿上幾層衣服，媽媽看見寶貝女也傻眼了，忍不住躲起來拍她笨拙走路的樣子。片段在網上熱傳，不少網民笑稱，「這爺爺帶的娃，畀奶奶帶的還暖和」。

小孫女備受爺爺疼愛，爺爺帶她外出，出門前替孫女穿上幾層冬衣，看起來像極一隻糉。（fb群組「爆笑公社」片段截圖)

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網民常笑言有一種冷叫阿嫲覺得冷，近日一段「寶寶不冷寶寶不說」的片段在網上熱傳。片中女童穿得臃腫不已，看起來像穿了數層冬衣，小臉蛋更被圍巾「重重包圍」，只露出雙眼的女童笨拙地走來走去，行動極度緩慢。

原來女童媽媽不時把寶寶到爺爺家，讓爺爺幫忙照顧小孫女，當天爺爺要到銀行存錢，於是帶同孫女外出，媽媽得知他們在銀行，故前往找女兒。媽媽到銀行後看到爺爺坐在櫃枱前，他身旁站着一個小人球，當女童看見媽媽後慢慢轉過身來，笨拙地朝媽媽走去。

媽媽忍不住拍片紀錄這爆笑一刻，片中可見女兒因為穿得太多，步姿笨拙，更差點跌倒。片段後來亦被轉載至facebook群組「爆笑公社」，不少網民大讚女童超可愛，但亦有網民提醒，小朋友穿太多衣服會導致體溫過高，即使天氣寒冷，其實一至兩件外套已非常足夠。

（綜合）