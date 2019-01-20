【我的豬隊友】 凡事盡全力、埋怨回報少　怨氣豬隊友要學懂放手

在職場中遇到不快事件，找同事傾訴發發牢騷，是治我療癒的方法之一，但要懂得「見好就收」，否則持續發「放負」，不但對自己無益，更會影響其他同事的工作情緒，甚至令自己變成「豬隊友」而不自知。 網媒《主場新聞》及《立場新聞》創辦人、精電前行政總裁蔡東豪，縱橫職場多年，將親身體驗寫成新書《我的豬隊友》，他指職場中怨氣最重的「怨氣人」，往往是最盡心盡力的員工，但不停抱怨付出與回報不成正比，便會慢慢變成「豬隊友」，長此下去不但影響個人前途，更會團隊的障礙。蔡東豪指為了公司着想，拯救值得重視的「怨氣人」才是上策，包括進行「身教」，製造環境讓他們自療，讓他們承認︰是我太累，太操心，然後學懂放手，不再為世界操心。

李偉健在《愛回家》劇集中飾演的角色Terry，將豬隊友的特質演得活靈活現。（《愛回家》劇照）

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以下是《我的豬隊友》的內容節錄：

豬隊友品種繁多，有一種極難應付，是永遠心理不平衡的怨氣人。內在無料，做事不濟， 零潛質的同事發牢騷，稱不上怨氣，頂多算是噪音，因為這些人根本怨不起。

怨氣人是指我們在乎的人，這些人努力盡好本份，工作表現不錯，無奈得不到認同。在辦公室，認同是重要的，來自老闆、同事、客戶、家人，當付出與認同不成正比，怨氣由此而生。

我不認為怨氣源自性格，如果一個人的性格是終日埋怨，生不如死，長期的怨氣對身心造成難以想像的傷害。抱怨應該是一種狀態，源自不滿，怨氣是關於發泄。勸同事不要抱怨，是不智行為，這個人心情極壞，還被迫接收「睇開啲」、「向前看」的廢話，想打人。有同事對你說︰「我真係頂唔順， 明天遞信」， 你不需要安慰，更加不用一齊分析情況，最應做的事，是放工後聽同事發牢騷。但當抱怨變成恆常習慣，這隊友成為團隊的障礙。

蔡東豪指豬隊友通常是最盡心盡力的員工，抱怨回報不成正比，長此下去只怕累人累己，因此對他們不可置之不理。（資料圖片）

如果怨氣人是一直想幹掉的眼中釘，事情明朗得多，求神拜佛保佑快點遞信，但怨氣人很多時是我們重視的人。原因是，擁有最深怨氣的同事，往往是平日最「用力」的同事。這類人做事用力，對朋友用力，尊重上司用力，總之凡事用力到加零一。人家卸膊，怨氣人無怨言地執漏，踏實敬業是性格，責任感蓋過所有情感。這樣搏命的同事不可能是豬隊友？有可能，當這同事變身為怨氣人。

怨氣須正視，因為這些人是團隊中重要的人，擔起重要責任，很難放棄，也不應放棄。幫助怨氣人須知道怨氣的源頭。抱怨源自不滿，想得到一些東西，得不到。用力愈大，得不到後怨氣愈深。由此路進，如果當初用力不是這麼大，雖然得不到最想得到的結果，怨氣人可能也收貨。我們可以幫上的地方，是把目標變成80分或更低，換句話說，不用這麼用力。如果結果是100分，大喜；80分，收貨吧；低過80分，事後抱怨也沒抱得這麼深。怨氣人大都是完美主義者，追求無謂的烏托邦，用力不當，有藥醫。隊友們的責任是，帶頭早放工，Happy Hour 時分享80分的妙處。

怨氣人感到得不到世界的理解。付出了這麼多，不求半斤八兩，但回報沒可能這般不成正比，這是怨氣人的長期不滿。有些怨氣人壓抑自己，不懂得表達不滿，怨氣藏心裏。很多時怨氣的源頭在家中，由屋企怨到返工，這些人有怨無路訴。谷得緊要會爆發，處理方法是找出氣位。不理怨氣人的後果可以嚴重，除了影響團隊表現，也毀滅一個人的前途。

要令豬隊友復原歸隊，要先讓他們學懂自療，方法是好好休息，學懂放下。（GettyImages/視覺中國）

怨氣人的一個特徵，是不會對自己好。不會對自己好可能是不敢或不懂。這些人覺得對自己好是自私，是貪婪，像見不得光的壞事。久而久之， 怨氣人喪失對自己好的能力。辛苦是應該的，累積起來的不滿，構成散不去的怨氣。同事能幫的，是循循善誘，方法也是以身作則︰早放工，很爽的，放工一齊行街。

有些豬隊友無得救，也不想救，怨氣豬隊友不同，我們很想幫，心裏替這些人不值，但不知怎幫。同事能做到的，是製造一種環境和氣氛，讓怨氣人自療。如果自己不肯幫自己，怨氣豬隊友最後被同事放棄，怨氣變成病毒，同事不再想被感染。怨氣人自療的方法是誠實面對自己︰我太累，太操心。怨氣人凡事用最大力，結果是長期積累， 累了的人不在最高作戰狀態，容易作出不智決定。怨氣人首先需要減累，方法對其他人簡單，對當事人複雜，是休息。休息對某些人是需要學的，放下、躺下、靜下。

怨氣人永遠操心，這樣不對，那樣不妥。怨氣人認為，如果自己不用盡力，世界會因此而崩潰。怨氣人須學懂放手，不為世界操心。世界很堅固，有你當然好，沒有你一陣也不相干，世界懂照顧自己。我們關懷怨氣豬隊友，期望這些人復元歸隊，但就快開車，不會等。

書名：《我的豬隊友》（天窗出版）

作者：蔡東豪

精電前行政總裁、《主場新聞》、《立場新聞》創辦人。

著有：《復原力》、《我跑》、《與錢對話》、《金錢之王：謝清海的價值人生》、《50歲後》及《管你上司》

出版社：天窗出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。