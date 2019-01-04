激嬲星之卡比大吸薯條　女生於餐紙畫連還圖　網民：唔好恰卡比！

「星之卡比」相信是無人不曉的遊戲角色，其圓滾滾外型更是可愛至極。最近一名女網民在麥當勞享用快餐時忽發奇想，於餐紙巾上畫上不同表情的「卡比」，並拼成一幅卡比吸薯條的連環圖，非常有趣。她其後將創作放上Twitter，吸引逾13萬網民讚好。

一名女網民在麥當勞吃薯條時忽發奇想，在餐紙巾畫上不同表情的「星之卡比」，並拚成一幅卡比吸薯條的連環圖。（「jokanhiyou」Twitter圖片）

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內地女網民「MiLk」近日於麥當勞用膳，當別人爭分奪秒地完成用餐時，「MiLk」則想起星之卡比的大吸絕技，於是即場在數張餐紙巾畫上不同表情的星之卡比，最後湊成一幅連環圖。

圖中可見，星之卡比起初見到薯條很興奮，但女網民卻一手拿走薯條，星之卡比立即感到憤怒，並使出絕技。女網民遂將薯條逐條排好，令畫面尤如星之卡比正吸光整盒薯條，十分可愛。

她的創作照片放上Twitter後，吸引超過13萬人讚好。不少外國網民都有留意，更大讚她有創意，「很可愛！」、「薯條快被吸光了！」、「果然是畫畫天才！」其實「MiLk」不時都有畫其他動漫角色，不少喜愛動漫的網民都成為了她的粉絲。

（綜合）