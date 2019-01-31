【豬年2019】染錯色剪錯髮隨時出事　明星髮型師3大變髮貼士

己亥豬年快到，是時候換個新髮型過新年！無論想染色還是修剪長度，髮型都必需配合臉型與穿搭風格，才可以煥然一新迎新歲，否則過年前「變髮出事」，隨時在拜年時成為親戚朋友取笑對象，而且笑足一年。

如何揀選適合自己的髮型和髮色？曾替多名藝人設計髮型的星級髮型師Michael Lam分享變髮經驗，提供3大零失誤貼士，宜在進入髮型屋前作參考。

新年前變髮，在髮色及髮型選擇上，宜先考慮是否適合自己的膚色、臉型和衣著打扮等配套，並且可參考專業髮型師意見。（Instagram「beijinghairculturehk」截圖）

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1.黃皮膚染錯髮色一秒變髒？

不少人在過年前染髮，都會選擇一些較大膽和鮮艷的顏色，Micheal指亞洲人因黃皮膚所限，頭髮若染鮮艷如亮橙顏色，會使黃皮膚顯得更黃，甚至略有骯髒的觀感；他亦提醒，該類鮮亮的髮色需要層次感重的時裝及白皙妝容配合，上班時要穿套裝的「OL」，或是習慣以波鞋、「T-shirt」襯搭的女士，都很難駕御這種顏色，因此，選鮮艷顏色前應再三考慮自己是否適合。

今個冬天男士之間興起「芥辣黃」，但駕御難度極高，Micheal指除了膚色因素外，怎樣「Gel頭」也是重點。他指將芥辣黃頭髮「Gel」到鬆散凌亂，看起來可能變得「MK」（旺角風格）；反之，若將芥辣黃頭髮「Gel」成貼服順滑的形狀，則會有較斯文的形象，緩減芥辣黃予人的「MK」味。

基於膚色限制，甚麼髮色是亞洲人較易駕馭呢？Micheal推薦試染「啡金色」，指金色系列（又稱「加州陽光California sunlight」）將是今年大熱的染色，該顏色最大好處是有顯白的效果，因是以深啡作底色，當染上金色後，整體看上有一種啞色感，即便日後褪色亦會褪成啡色，而非枯黃色。如圖中所見，「啡金色」還可以挑染（Highlight）的方法上色，只有髮尾染上啡金色，頭頂仍留着少許黑色，令之有了漸變的層次感。

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頭型與肩頸纖細的女士，較能駕御超短髮型。圖為藝人蘇麗珊。（資料圖片）

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2.短髮不是人人啱

頭髮太短易出事！超短髮是近年最流行的髮型之一，不少女士貪其利落易打理，且似較能突出五官輪廓，因而想挑戰短髮造型。不過，並非所有女士都適合超短髮型，網傳適合剪短髮臉的黃金比例：耳下至下巴的長度在2.5吋內，髮長建議落在下巴處或是耳下到下巴之間，如果是捲髮，建議拉直後超過下巴約半吋，這樣才不會捲起來後讓頭髮變太短。

Micheal則認為超短髮較適合頭型、肩頸較小的女士，藝人梁詠琪（GiGi）與蘇麗珊便是最佳例子。此外，超短髮有可能顯得頸長，故建議可試將頭髮剪到肩膊對上1至2厘米左右，以便能修飾略長的頸部。不過，Micheal提醒無論是染髮、電髮還是剪短，應以新年前兩星期做頭髮為佳，因髮型實則需「緩沖期」生長，才可展現最佳狀態。

周柏豪是梳「比比鳥頭」最出名的藝人。（資料圖片）

3.「比比鳥頭」忌失層次感

男士最好在新年「Gel」清爽醒神的髮型，因藝人周柏豪作icon的「比比鳥頭」是男士的熱門選擇，但要「Gel」出時尚的「比比鳥頭，需要花點功夫。Micheal提醒手沾髮泥後，可嘗試將後梳的頭髮一束一束的「Gel」起來，使之觀感較為蓬鬆，即使「Gel」高了幾寸，也不會有過於復古嚴肅的感覺。

綜合資料顯示，「比比鳥頭」與傳統「油頭」並不相同，兩者雖然同是「All back」效果，但「油頭」色澤閃亮，貼服厚實，部分更會側分梳理，線條利落整齊，是比較成熟穩重的髮型；反之，「比比鳥頭」則着重層次感，較蓬鬆輕盈，予人時尚活潑的感覺，男士們不妨按形象需要來選擇「Gel」法。

Michael Lam是Beijing Hair Culture的髮型藝術總監，擁有多年髮型設計經驗，曾參與藝人髮型設計及雜誌髮型設計經驗。