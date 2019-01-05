【真實GTA？】BMW跑車闖台中學「甩尾兜圈」　被捕司機：一時無聊

一輛寶馬Z4開篷跑車昨日突然闖入台北一中學的操場，於數十名正在上體育課的師生面前「甩尾」繞圈，然後極速離開，整個過程僅約1分鐘，猶如上演真實版GTA，嚇倒一眾師生！校方事後即時報警，當地警方憑閉路電視片段，3小時內找到車主資料，拘捕有酒駕前科的45歲男子。被捕男子對案件直認不諱，表示僅因「一時無聊」才犯案，他將被控公共危險罪偵辦。

一名男子聲稱感到無聊，昨午駕駛寶馬跑車闖進一中學，於數十名正在上體育課的師生面前「甩尾」繞圈，然後旋即離開。（fb群組「爆料公社」截圖）

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事發昨午2時許，一輛灰色寶馬（BMW） Z4開篷跑車尾隨一輛由學校老師駕駛的白色七人車，從學校側門進入苗栗縣致民國中校園，直駛進露天運動場範圍。從閉路電視片段可見，跑車越過跑道進入草地球場，在球場內快速「甩尾」繞了2個圈後直往門口逃去，行徑嚇倒在場師生，有看到閉路電視畫面的人都不禁大叫：「好壞，好恐怖，怎麼辦？學生都在操場？」

校方事後隨即報警，幸無師生受傷，當地警方根據閉路電視片段及車牌資料找到車主住處，涉事跑車的車主為60歲姓鄭的女士，惟她否認曾經駕駛，後來警方確認事件為其45歲姓呂的兒子所為。具酒駕前科的呂對事件直認不諱，更坦言昨午因「一時無聊」，興起才駕車到學校「晃晃」。

寶馬闖入學校的過程：

+ 8 + 7 + 6

呂被捕時身有酒氣，經檢測後證實體內酒精濃度為0.13毫克，他表示自己是駕車回家後才飲酒，是否涉及酒駕有待警方調查。呂涉嫌公共危險罪被送往法辦，至於涉事中學因車輛闖入而對運動場跑道造成之損壞追討及侵入住宅等罪名必須由校方提告才成立，不過警方經初步詢問，校方傾向不提告。

苗栗縣教育處長徐永鴻表示，涉事學校已向他通報，事發時校長及部分師生亦目擊經過，已要求校方檢視事件有否造成校內設施損壞，並作出相應處理。

事發時在場師生均被突然闖入的跑車嚇倒，幸無人受傷。（fb群組「爆料公社」）

當地傳媒報道，有車輛闖入涉事中學校園已非首次發生，以往曾有人開車駕進校園並輾過運動場跑道，對方事後向校方表示「不知道跑道不能被車子輾壓，他平常就是開高爾夫球車當交通工具」。校方對事件感到擔憂，指不能理解駕駛者的用意，將考慮在校內設置車擋，避免類似事件再次發生。

網民看過事發片段後，紛紛批評涉事司機行為過分，「一時無聊這個理由很爛」，「嗑藥了嗎？不把人命當命！」亦有人要求警方嚴正處理案件，避免有人作出同類危險行為，「無聊就能開車進去校園操場飆兩圈！如果沒有重罰以後會有更多無聊的人有樣學樣了」。

（東森新聞、聯合新聞網）