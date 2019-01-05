日本地鐵辦失物拍賣　日男$43買舊鐵盒　網民驚呼：結他神器！

地鐵、巴士都是乘客經常丟掉物件的地方，日本地鐵於是定期舉行拍賣會拍賣無人認領的失物，既可以為失物找到新主人，又可增加收入。一名網民最近在Twitter發布相片，表示日前他在地鐵拍賣會以600日圓（約43港元·下同）買到一個老舊的銀色鐵盒，誰知這個鐵盒原是音樂神器，是一眾結他手夢寐以求的「Klon人頭馬」效果器！由於這款效果器已停產多年，故其網上拍賣價不斷飆升。其後有眼利網民發現「寶物」，更大呼說：「樓主你中好運了！」

一名日本男子最近在Twitter發布相片，表示於日前的地鐵拍賣會以600日圓（約43港元）買到結他界夢寐以求的「Klon Centaur」效果器（「nakachang_yuta」Twitter圖片）

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日本一名男網民近日參加地鐵公司舉辦的失物拍賣會，他於Twitter上載相片表示，自己以600日圓購入一個銀色破舊鐵盒。這個鐵盒引起網民注意，原來它不是普通舊物，而是震懾結他手的效果器，這款「Klon Centaur」效果器印上人頭馬圖案，分金、銀色2款，可調出不同的破音效果。

相中可見，效果器印上的人頭馬圖案，正是「Klon」的品牌標誌，所以又稱「人頭馬效果器」。據悉它所費不菲，全因它停產了，很多結他愛好者很難在市面找得到，現時網上炒價高達2450美元（約1.9萬港元）。

不少相信是結他愛好者的網民都表示樓主超幸運，後來更有網民發現樓主把效果器放拍賣網公開競投，有人以397,800日元（約2.9萬港元）成功投得心頭好，相信樓主因此大賺一筆。

（綜合）