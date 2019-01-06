日本最帥高中生登場！　新原泰佑台上淚崩奪獎　網民大呼感動

日本經理人公司「H.Jay」和照片應用程式「SNOW」每年終都會舉辦「最帥高中生」比賽（男子高生ミスターコン2018），結果已於12月27日公佈，來自琦玉縣的高三學生新原泰佑終奪得冠軍！在按照慣例下，獲選冠軍的參賽者會將會被經理人公司簽約，並培訓成偶像出道。當日新原泰佑在台上奪獎，更一度激動落淚，不少支持他的網民都表示：「哭的樣子還是讓人戀愛！」

日本「最帥高中生」比賽（男子高生ミスターコン2018），結果已於12月27日公佈，來自琦玉縣的高三學生新原泰佑終奪得冠軍。（新原泰佑Twitter圖片）

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第4屆舉辦的「最帥高中生」比賽，從去年4月開始在全日本高中展開選拔，而最後10名則會入選準決賽，並於12月24日開放於網上投票，據記錄顯示，今次選舉總票數約86萬，可見各參賽者的人氣都相當高。

當日新原泰佑在台上奪獎，更一度激動落淚，不少支持他的網民都表示：「哭的樣子也非常美！」。（新原泰佑Twitter圖片）

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準決賽已於12月27日舉行，10名參賽者使出渾身解數，在台上進行演唱及才藝表演，最終投票結果公佈，來自琦玉縣的高三學生新原泰佑奪得冠軍。當日他於台上奪得冠軍時，一度淚崩講出感謝宣言，他稱從未想過自己會得獎，非常多謝大家的支持。

最後10名參賽者則會入選準決賽，除新原泰佑外，其餘4位參賽者亦得到不同大賞。（新原泰佑Twitter圖片）

有不少網民表示他實至名歸，甚至有人稱他與男星小池徹平的童顏氣質非常近似。據了解，新原泰佑今次贏得冠軍外，同時獲得香水品牌「Risingwave」及人氣髮型美容店「Ocean Tokyo」的廣告出演合約，網民稱非常期待他在大螢幕出場。

18歲的新原泰佑身高1.74米，擅長爵士舞之外，帥氣的五官更迷倒不少女粉絲。他於Twitter及Instagram不時上載生活照及練舞時的片段，可見他動靜皆宜。其實新原泰佑曾於2015年的Google廣告演繹學生一角，清秀的樣子上鏡之餘，更相當符合他本來就是學生的身份。

（綜合）