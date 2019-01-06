獲父放縱溺愛　美700磅宅男暴食瞓覺打機過日辰：食到死為止

父母過份溺愛子女，恐怕「愛你變你害你」！美國佐治尼亞州一名34歲無業男子，每日躲在狂吃垃圾食品兼瘋狂打機，結果脹至700磅的驚人體重！原來他從小到大有着肥胖身型，但很少做運動，過往曾在餐廳打工而進一步變肥，因感到太辛苦而辭工，最後依靠父親照顧，過着終日吃、睡、打機的無憂生活。父親明白兒子的身型會帶來健康問題，但他因疼愛兒子而放縱他大吃大喝；男子則稱自己毋須改變，坦言：「我會一直吃到死為止。」（I will eat till I die.）

終日打機的凱西從未擔心過沒食物的日子，皆因有溺愛他的爸爸一直照顧着。（YouTube片段截圖）

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暴肥無業男子凱西（Casey King）今年34歲，現時與父親丹尼（Danny King）同住，終日打機的凱西表明從未擔心過沒食物的日子，皆因丹尼用心照顧着心愛的兒子，「每天我會約12時起床，想好要吃甚麼，然後就看電視、玩遊戲機，最後睡覺」，這種吃、睡、打機「無限輪迴」的宅男夢想生活，凱西每天都在享受着。

擁有707磅癡肥身型的凱西猶如3部一般電單車重，結果胖得連衣服都穿不下，加上當地天氣普遍炎熱，所以他索性全身赤裸的坐在床上打機，沉迷在虛擬世界中，逃避別人的異常眼光及現實生活，「虛擬世界接納我，無人因為我的體重而歧視我，可以做回自己」。

凱西從小到大都擁有肥胖身型，高中畢業時的體重已達300磅，他曾在數間餐廳工作，但常到廚房拿東西吃，結果體重飆升至500磅。肥胖身型令他難以再到工作，他索性盡情享受無業的生活，而當時與媽媽同住，媽媽稱如果要繼續一起住，凱西必須去工作，最後他被媽媽趕走，便搬至爸爸丹尼的家中。

凱西之後曾到數間餐廳工作，但他常到廚房吃東西，體重即飆升至500磅。（YouTube片段截圖）

丹尼非常疼愛凱西，甚至可用溺愛去形容，他知道食物可令凱西感到愉快，於是每天都叫大量外賣食品，任由凱西吃不健康、被形容是「垃圾食品」的快餐，例如薄餅、炸雞等，令他的體重加速上升，已達到失控的地步。

現時凱西的龐大身型，曾令他多次卡在浴缸，所以父親特意買了一個大鐵盆放在露台，以便讓凱西洗澡，「我的身型太龐大，皮膚變成一層層摺起來，我必需像豬一樣翻動，才可以沖洗大腿後方，這是非常困難的過程」。

凱西表示從沒想過34歲的生活會變成現狀，但他坦言沒想過要去改變。而丹尼無奈稱：「我已老了，照顧兒子亦非常累，我知道不應如此縱容，但他是我的兒子，我有責任照顧他。」

（英國每日郵報、太陽報）