直升機媽陪碩士女面試　狂問騎呢問題　嗆僱主：不要她是你們損失

過度保護孩子一不小心就會「愛你變成害你」！近日有網民發文分享，指日前老公的公司有名碩士學歷的女生前來面試，沒料對方還帶媽媽來，面試過程中媽媽竟喧賓奪主，連珠炮發問一堆問題，如「太熱會不會休息？」、「如果太熱呢？騎摩托車我怕她中暑」，甚至代女兒和僱主議薪，還嗆道「我女兒好歹也是碩士，你居然說基本薪資？」，激得僱主事後摔杯子，概嘆「原來這世界上真的有這種人」。

見工往往是表現自己的最好時機。圖為示意圖。（Gettyimages/視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

樓主昨日（6日）於facebook群組「爆怨公社」發文分享，指一名擁碩士學歷的女生來老公的公司應徵，於是身為老闆娘的她好奇在旁觀摩，詎料發現女生竟帶了媽媽一起面試，她崩潰地寫道，「讓我傻眼的是對方媽媽的話」。

面試過程中女生開始問有關人工福利的問題，「請問有勞健保嗎？」，之後發言權已落入這名護女心切的媽媽手上。媽媽不斷代女兒發問，「假日都放假嗎？」、「颱風天呢？」，更擔心女兒騎摩托車上班會中暑，「那如果太熱呢？」詢問太熱是否會有假放。

該名台媽又擔心工作環境有損女兒健康，「我女兒有開過刀，腰椎不是很好，會不會需要久坐久站啊？」，遂問公司的小房間是否給員工休息，老闆向她表示小孩放假會來公司，房間是留給小孩子用的。她立即激動起來說：「那員工需要幫忙照顧孩子嗎？」，老闆解釋不用，她仍繼續質疑：「都說的很好聽啦，小孩子那麼吵，影響到員工又要找藉口扣薪水」。

夫婦面對這對奇葩母女哭笑不得，表示一切照勞基法規定給薪金，並指這個職位不需要專業技術，所以由基本薪資起跳，惟台媽又開始幫女兒「還價」，「我女兒好歹也是碩士，你居然說基本薪資？」老闆頓時被氣得要離開房間冷靜，但樓主勸他「做戲要做全套」，要有風度地收尾。

樓主指有名碩士女生來見工，沒料到帶同母親一起面試。（facebook群組「爆怨公社」截圖）

最後夫婦雙雙回到辦公室，並婉轉地對台媽表示公司有一定的錄取流程，她們需要等待另行通知，沒料台媽卻回答，「有啊，我女兒決定做了」，老闆禮貌地回應：「很感謝您看得起我們，但是還是要回家等通知唷」台媽立即質疑：「你不能作主喔？那講那麼多幹嘛？」，但老闆堅持要她們等通知，她生氣地說：「算了，我女兒這麼好你們不要是你們的損失」

等她們離開公司後，老闆氣得怒摔杯子。樓主表示，這次經歷讓她見識到「原來這世界上真的有這種人」，令她大開眼界。帖子一出引起網民熱烈討論，，紛紛留言，「原來是媽媽在面試老闆啊」、「到底是媽媽應徵面試還是女兒？笑死」、「到底是誰在找工作啊」；有網民更笑言，「一個月後媽媽可以來上班」。

（facebook群組「爆怨公社」）