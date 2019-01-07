11年前車禍毀容　醜男歷40多次整容遇真愛　醫院求婚贏得美人歸

真愛是不講理由的，內地一名男子11年前因一場車禍毀容，至今已接受40多次整容手術，樣子仍無法回復正常，但在四處求醫的過程中，他認識了一生最愛「笑笑」，兩人交往2年，近日他再次接受整容手術，突在醫院向女友跪地求婚，終在醫護人員見證下贏得美人歸。其女友坦言父母並不同意這門婚事，但她認為只要兩個人相互扶持就滿足了。

賈占朋在北京朝陽區整容醫院，在醫護人員的見證下，抱着鮮花下跪求婚，笑笑最終答應。（網上圖片）

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2008年賈占朋與朋友騎電單車，被一名酒後無牌駕駛的司機從後撞擊，賈占朋被撞飛，臉部嚴重受傷。昏迷2個多月，他逃過鬼門關，惟醒來後已「面目全非」，鼻子、嘴巴歪曲移位嚴重受創。

賈占朋憶述第一次見到自己毀容後的樣子也被嚇壞，「有一次就是能走路，能下床了。在洗手間，把臉上的紗布全部揭掉後一看，自己就沒有臉，左臉整個就是一個大窟窿，都沒有肉，牙都沒有了，接受不了！我不敢相信那是我自己......我也不知道這十年怎麼過，反正很痛苦。」

賈占朋先後接受了40多次整容手術，但樣子仍歪歪斜斜、相當難看。（網上圖片）

賈占朋之後四處尋醫，希望回復容貌，他先後接受了40多次整容手術，雖然樣子仍歪歪斜斜、相當難看，不過在四處尋找整容醫生的過程中，卻意外地遇上了女朋友笑笑。賈占朋說，剛開始時笑笑只覺得他很可憐想幫助他，「接觸下來，沒想到就走到一起了。她對我非常好，也從來沒有嫌棄過我。」

他遂決定向笑笑求婚證明自己心意，早前在北京朝陽區整容醫院，他在醫護人員的見證下，抱着鮮花下跪求婚，笑笑最終答應，兩人深情擁抱。賈占朋說打算在本月23日和笑笑結婚，「只能說以後我不能保她每天都會笑，但是我絕不會讓她跟着我哭，我一定會給她幸福！」

笑笑則表示，兩人已認識2年，從未嫌棄過對方，「我要是在乎的話，我就不會跟他在一起。」反而賈占朋表現得有點害怕，「我跟他見第一面的時候他都不敢摘口罩，背着我去喝豆漿的，然後他就怕我害怕，但是我看他第一眼說不害怕。那個時候心裏也就是咯噔（驚訝）了一下。」

被問賈占朋有什麼地方吸引她，笑笑肯定地說：「愛一個人需要理由嗎？（他）沒有地方吸引我的」，但就是願意跟他在一起。不過，她坦言父母並不同意兩人的婚事，但她只是希望兩人能夠好好過日子就好了。

內地網民對於這段戀情議論紛紛，有網民表示祝福，「這份真摯的感情希望長久」，亦有網民猜測男方應是有錢人，「住得起這種醫院不是一般人，非富即貴」，更有網民質疑女方是為錢，「我不在意他的外貌，我只在意他的錢。」