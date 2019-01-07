美貪玩貓偷走離家被鎖門外9小時　興奮探險至抓門求救過程全直撃

貓咪對很多事物都充滿好奇，故很多「奴才們」都很注重門窗安全，防止主子離家出走。美國一隻貪玩的喵星人早前便趁主人開門取外賣薄餅，逃脫成功，不料牠在玩夠想回家時才發現大門已關，被反鎖在外約9小時，一開始興奮探險至後來抓門求救的過程全被閉路電視拍下，幸主人清晨時發現並開門讓貓咪回家。主人其後將主子擔驚受怕一整夜的片段上載至網上，被網民瘋傳。

美國一隻貪玩貓咪早前趁主人開門取外賣薄餅時溜走，被擋家門前9小時。（fb「Kat Fogg」影片截圖）

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事發上月30日8時許，居於美國路易斯安那州（Louisiana）的貓咪亨利（Henry）趁女主人福格（Katherine Fogg）開門拿取外賣薄餅時，迅速溜出門外，當時速遞員看到牠逃走，以為福格亦有看到，於是順手關門離開。亨利跑到家門前院，即興奮地跑來跑去探險，完全不知自己已闖下大禍。

閉路電視片段顯示，亨利成功逃脫後，即在前院到處探索一番，一時跳上茶几，一時又鑽到長椅下面，狀甚興奮。後來女主人關上前院的燈，外面亦開始下起大雪，亨利逐漸感到無聊，至好坐於窗外四處張望。

亨利9小時驚險奇遇逐格睇！

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亨利的主人事後將亨利的歷險片段上載至網上，笑言牠應該學不到任何教訓。（fb「Kat Fogg」影片截圖）

至晚上12時許，主人已關燈進睡，似乎不知道亨利仍在門外，而亨利亦感到情況有異，想返回家中時才知道大門已被鎖上。牠只好繼續坐於前院等候，間中探視花盆解悶，其間一隻流浪貓經過，令作為家貓的亨利不知所措，牠急跑到大門抓門求救不果，決定離家出走，不過下了樓梯又決定折返。

亨利與流浪貓以「敵不動我不動」的姿態各自坐於前院，流浪貓後來在盆栽留下「便便」後亦離開，享利則獨自留守。至清晨5時許，已遭反鎖在外近9小時的亨利似乎難忍寂寞，不斷在前院徘徊，又跑到家門前大叫及拍門求救，想盡辦法返回家中。

亨利返回溫暖的家後，躺在主人的懷中昏睡整整12小時。（ig「kfogger」圖片）

正當亨利以為自己要開始流浪生活時，主人終發現牠走失了並開門尋找，人貓於9小時後終於重聚，亨利亦結束了擔驚受怕的一整夜，返回溫暖的家，並躺在主人的懷中昏睡整整12小時。主人事後將亨利的前院歷險上載至網上，並笑言「我肯定亨利沒有從今次的經歷學到任何教訓，他應該已在計劃下一次逃走大計了」。

（綜合）