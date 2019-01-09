台妻揭夫手機藏性愛片　要夫與小三開房「案件重演」有原因

台灣桃園市陳姓男子和王姓婦人婚外情1年多，至少通姦20次；陳妻去年發現丈夫手機有性愛影片等，陳男隨承認外遇，陳妻氣得控告二人通姦；王姓婦人擔心婚外情被公司發現遭解僱，同意陳妻的要求「到汽車賓館和陳男『模擬』一次」，讓陳妻拍照。

台灣桃園有人妻意外在丈夫手機發現偷情性愛影片，一怒之下打算控告對方與小三通姦罪名。圖為示意圖。（Pinterest）

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涉事小三隨後應人妻要求，同意與對方丈夫到賓館模擬，並簽下7張本票，賠償10萬元。圖為示意圖。（資料圖片）

在陳妻拍完照後，王女懇求不要張揚，答應賠償10萬元，隨即簽下7張本票，但她事後反悔，向法院訴請本票債權不存在，聲稱是被迫簽下本票。

法院審理時，陳妻表示，她發現丈夫和王女通姦後，氣得找王女理論，表示要向王女公司檢舉，王女央求她不要讓「傷害擴大」，同意和陳男到賓館模擬，讓她消氣，本票是王女自願簽下。

陳男作證，當時妻子並未強迫王女簽本票賠償，而是王女自願賠償，講好日後不再提告民事求償，法官也認定王女自願簽下本票，判債權存在。

至於刑事責任方面，陳男和王女都因通姦20次，各被判處6個月徒刑、得易科罰金。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】