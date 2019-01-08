浙江男生25厘米玻璃棒塞肛門　無法拔出衝醫院高喊：醫生快救我

浙江杭州一名20歲出頭男生，日前將一條25厘米長、直徑5厘米的玻璃棒塞入自己的肛門，但卻「玩得過火」拔不出來，要跑到醫院高喊「醫生快救我」。醫生檢查後發現，玻璃棒已經從直腸深入至乙狀結腸位置。由於玻璃棒形狀不規則，兩名醫生花了半小時才成功徒手取出，更提醒將異物放入直陽可能會引起消化道大出血、腸穿孔等症狀，建議男生別再亂玩。

浙江一名男生將一條25厘米長的玻璃棒塞入自己肛門，深至乙狀結腸位置。（網上圖片）

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內地傳媒報道，浙江同德醫院在本月1日接來一名約20歲男生應診，他一到急症室已大喊「醫生快救救我」，稱早上在家休息時「玩過火」，將一條玻璃棒塞入肛門，之後卻愈塞愈入，試了半天都拔不出來。到了下年，他感到腹部不適、肛門脹痛，遂馬上跑到醫院。

院方初步檢查發現，有一條表面光滑的圓錐異物卡在腸道內，而左上腹疑有條狀硬物，估計物件有20厘米長。經過CT掃描後發現，玻璃棒的兩端都是圓錐狀，由直腸穿到乙狀結腸位置。兩名醫生為男生進行麻醉後，花了半小時徒手取出棒子，發現玻璃棒實際總長25厘米，最粗部分直徑有5厘米，嚇傻不少醫護人員。

兩名醫生花了半小時才徒手拔出玻璃棒。（網上圖片）

從X光片所見，男生的腹中有一條棒狀物，肉眼看以為是一枝牧童笛，兩端呈圓錐狀似雞蛋，而且已經深入肛門，整條盡入體內。

肛腸外科副主任醫生包向東指，他們檢查後發現玻璃棒不止塞入直腸範圍，「直腸也沒有25厘米」，幸好沒有造成直腸出血。男生留院觀察一天後已出院，離開時還握緊醫生的手道謝。包向東提醒，胡亂將異物放入直腸會損傷腸黏膜，嚴重者會引起引起消化道大出血、腸穿孔等症狀，萬一出現感染，更可能導致肛門失禁等併發症。

網民看到X光照片後，紛紛好奇男生到底做了甚麼「過火」的事，才會將玻璃棒塞到如此之深，直言「真一步到胃」。

（綜合）