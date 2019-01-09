網傳男童全身沾黑泥照片　原來真身來自越南　出事竟因為去廁所

facebook多個網上群組近日瘋傳數張黑泥男童相片，相中男童站於浴室內身上滿佈污泥，神色驚慌放聲大哭，樣子十分可憐。原來男童來自越南，他早前到家門外的農田上廁所時失足跌進田裏，父母發現後即將他救起，惟他已全身沾滿黑泥，男童家人的朋友拍下當時相片放上網，即極速傳開。

多個網上群組近日瘋傳一名男童全身沾滿污泥的相片，原來男童是越南人，早前上廁所時意外墮進田裏才發生如此狼狽下場。（fb專頁「Không Sợ Chó」圖片）

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現居於越南太平省的一名男童，早前的一個晚上到家門外的農田上廁所，由於當地正值耕種時節，加上天氣較寒冷及雨量多，農田非常濕滑，他一時失足竟墮進田裏，身體很快便陷進淤泥。

男童父母發現後即進田救起兒子，沒想到一抱便發現兒子變成小黑人，遂將他帶返家中浴室沖洗。全身沾滿污泥的男童，站於浴室內不知所措，因驚慌而放聲大哭。其中一名父母的友人看到他的模樣覺得可憐又好笑，於是將男童的「還原」過程紀錄並上載至網上。

男童獲父母及時救起後因驚慌而放聲大哭，幸未有受傷，父母遂以花灑替他沖洗。（fb專頁「Không Sợ Chó」圖片）

相片可見，男童返家時因驚慌只懂大哭，父母合力以花灑幫他沖洗，並將他整個抱起清洗頭髮，浴室地面事後留下大堆泥沙。男童經檢查後幸沒受傷，心情亦逐漸平復，父母事後覺得及時發現十分幸運，因隨時可釀成生命危險。

有關照片被放上facebook後即獲瘋傳，網民均指男童遭遇雖然可憐，但全身沾滿泥的樣子猶如雕像，非常有趣，「一瞬間還以為是雕像」，「這是被墨魚噴到吧」。亦有網民認為男童掉進田裏竟全身陷入污泥，證明事發情況有一定危險，提醒家長留意，「看孩子整個人黑成這樣就知道下陷的速度有多快，父母們還是要多注意才是」。

（綜合）