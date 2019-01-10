台灣驗出日本福岡、熊本進口士多啤梨殘留農藥超標　最嚴重97倍

港人鍾愛日本士多啤梨，但台灣日前公布食物邊境查驗不合格名單，當中包括5款來自日本福岡及熊本的士多啤梨，殘留農藥不符標準，最嚴重者更超標當地標準97倍。香港果商指暫未收到本港入口貨都有殘留農藥超標，但福岡及熊本是主要產地，若果市民太擔心，可以改吃佐賀產的士多啤梨。《香港01》已向食安中心查詢香港入口的日本士多啤梨有沒有殘留農藥超標，仍待回覆。

台灣當局驗出熊本及福岡入口的士多啤梨殘留農藥超標。（台灣衛生福利部食品藥物管理署圖片）

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台灣食藥署8日公布38批邊檢不合格產品，其中當地的農藥殘留容許量標準，農藥氟尼胺（Flonicamid）和賽果培（Thiacloprid，港稱噻蟲啉）的定量極限標準為0.01 ppm，旗下擁有頂好超市的惠康百貨公司，一批54公斤的福岡士多啤梨，被驗出0.14ppm氟尼胺，超標13倍。台南市好食公司去年12月也入口福岡302公斤士多啤梨，檢出農藥賽果培0.98 ppm，超標97倍。

台灣當局驗出熊本及福岡入口的士多啤梨殘留農藥超標。（台灣衛生福利部食品藥物管理署圖片）

另外，台北市全盛股份有限公司、新北市梅村水菓有限公司入口的3批熊本「MEIKO士多啤梨」，上面還印了人氣吉祥物「熊本熊」的士多啤梨，被驗出殘留農藥滅派林1.7 ppm、Pyribencarb 0.03 ppm、氟尼胺0.49 ppm，全部超標。

台灣食藥署科長廖姿婷表示，以上的農藥是合法農藥，但不同作物的殘留量有嚴格限制，例如賽果培日本的容許殘留量是5ppm，但台灣賽果培的使用列表中不包括士多啤梨，所以要用極限值0.01ppm作標準。

香港食安中心 2017 年已更新洗蔬果指引，建議用沖洗法清除殘留農藥。(食安中心網站截圖)

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海稱，賽果培是殺蟲劑，而上述的其餘農藥都是殺菌劑，賽果培為中等毒性，滅派林、氟尼胺等屬低等毒性，美國環保署實驗發現可增加動物癌症風險，但對人體並無相關證據。

本港方面，根據食安中心資料，士多啤梨的賽果培最高殘餘限量為1 ppm，至於香港入口的日本士多啤梨有沒有殘留農藥超標，仍待回覆。

油麻地大眾果欄老闆陳焯傑指，香港入口的日本士多啤梨，主要來自福岡、熊本和佐賀，而最多人吃的是來自福岡的「甜王」。對於台灣方面驗出日本士多啤梨有殘留農藥，他指未收到香港入口貨都出事的消息，而香港的貨源大多由空運到港，在機場已有既定抽驗程序，若果市民太擔心，可以改吃來自佐賀的「白士多啤梨」和「淡雪」。

香港食安中心 2017 年已更新洗蔬果指引，以流動清水沖洗士多啤梨取代浸泡去農藥的舊方法，中心評審有關清洗蔬果對清除除害劑殘餘效用的研究，認為用水浸泡蔬菜5至20分鐘能減少一些除害劑殘餘，但再浸泡更長時間，效用相對少；用流動的清水沖洗蔬菜和刷洗表層堅硬的果菜，為清洗農產品的最有效方法。

（綜合）